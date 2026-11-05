Banxico recorta tasa de interés a 6.25%

Banco de México. Foto: Cuartoscuro

El Banco de México (Banxico) redujo su tasa de interés de referencia en 25 puntos base, para ubicarla en 6.25%, con efectos a partir del 6 de noviembre de 2026. La decisión fue tomada por mayoría de la Junta de Gobierno, con tres votos a favor del recorte y dos en contra.

Victoria Rodríguez Ceja, José Gabriel Cuadra García y Omar Mejía Castelazo votaron por disminuir la tasa. En contraste, Galia Borja Gómez y Jonathan Heath respaldaron mantenerla en 6.50%.

Con la presencia de todos sus miembros, la Junta de Gobierno del #BancodeMéxico decidió por mayoría disminuir la Tasa de Interés Interbancaria a 1 día a un nivel de 6.25% con efectos a partir del 6 de noviembre del 2026.

Consulta el comunicado en: https://t.co/v3aqzLKKrQ pic.twitter.com/SQNagxQNsp — Banco de México (@Banxico) November 5, 2026

Banxico prevé mantener la tasa en 6.25% por tiempo prolongado

En su anuncio de política monetaria, el banco central consideró que el proceso de desinflación ha continuado y que actualmente no se perciben presiones de demanda en la economía.

También señaló que las condiciones de holgura económica permitirían que el efecto de los movimientos del tipo de cambio sobre los precios fuera limitado.

Hacia adelante, la Junta de Gobierno considera que mantener la tasa en 6.25% por un tiempo prolongado ayudará a que la inflación converja a su meta y permitirá enfrentar los retos macroeconómicos externos.

Inflación general sube a 3.62% en octubre

Banxico reportó que la inflación general pasó de 3.42 a 3.62% entre la primera quincena de septiembre y la primera de octubre de 2026. Este aumento estuvo relacionado con el incremento de la inflación no subyacente.

En contraste, la inflación subyacente, que refleja las presiones de precios al excluir componentes más volátiles, disminuyó ligeramente, de 3.79 a 3.78%.

El banco central ajustó al alza sus previsiones de inflación para el cuarto trimestre de 2026, principalmente por niveles de inflación no subyacente mayores a los anticipados. Sin embargo, mantuvo su expectativa de que la inflación general alcance la meta de 3% en el cuarto trimestre de 2027.

Conflictos internacionales y depreciación del peso, entre los riesgos

La autoridad monetaria identificó riesgos que podrían presionar los precios, como una mayor depreciación del peso, la persistencia de la inflación subyacente, las afectaciones climáticas y los conflictos geopolíticos.

También advirtió que los cambios en la política económica de Estados Unidos y la posible prolongación de los conflictos internacionales añaden incertidumbre a sus previsiones.

Banxico señaló que continuará evaluando la inflación, el tipo de cambio, las condiciones económicas y las expectativas de precios para tomar sus próximas decisiones.

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