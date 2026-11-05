Video: Explosión de gas en tianguis de Ixtapaluca deja 21 heridos

15 personas fueron trasladadas al hospital. Foto: PC Ixtapaluca

Una explosión de un cilindro de gas en un tianguis de Ixtapaluca, Estado de México, dejó 21 personas heridas, entre ellas un padre y su hijo que sufrieron quemaduras y fueron trasladados a un hospital. El incidente ocurrió en el fraccionamiento Cuatro Vientos.

De acuerdo con los reportes oficiales, una fuga de gas en un puesto de comida provocó la explosión. La onda expansiva alcanzó varios puestos del tianguis, que resultaron quemados.

Explosión en Ixtapaluca deja 15 personas hospitalizadas

Tras la explosión, distintos servicios de emergencia acudieron al tianguis para atender a las personas afectadas y realizar los traslados a unidades médicas.

De las 21 personas lesionadas, 15 fueron trasladadas a distintos hospitales para recibir atención médica, mientras que otras seis fueron atendidas directamente en el lugar.

Entre los hospitalizados se encuentran un padre y su hijo, quienes fueron llevados al Hospital de Alta Especialidad de Ixtapaluca debido al grado de las quemaduras que presentaban.

Hasta el momento, los reportes proporcionados no detallan las edades de los lesionados ni las condiciones médicas del resto de las personas hospitalizadas.

‼️21 HERIDOS TRAS EXPLOSIÓN EN TIANGUIS DE #IXTAPALUCA #EDOMEX‼️



🚨Está mañana se registró una explosión por fuga en un cilindro de gas en un puesto de chicharrón en el tianguis de cuatro vientos #Ixtapaluca #Edomex



🚑ambulancias trasladaron al menos 8 heridos.



Información en… pic.twitter.com/WR5nigmiZm — FERNANDO CRUZ PERIODISTA (@FerCruzReporter) November 5, 2026

¿Qué provocó la explosión en el tianguis de Cuatro Vientos?

Según los reportes oficiales, el incidente comenzó con una fuga en un cilindro de gas que se encontraba en uno de los puestos de comida del tianguis.

Posteriormente, se registró una explosión cuya onda expansiva afectó a varios comercios instalados en la zona.

El incidente dejó el siguiente saldo:

21 personas heridas por la explosión.

por la explosión. 15 lesionados trasladados a diferentes hospitales.

a diferentes hospitales. Seis personas atendidas en el lugar.

en el lugar. Un padre y su hijo hospitalizados por quemaduras.

por quemaduras. Varios puestos quemados por la explosión.

Retiran tianguis y acordonan zona de explosión en Ixtapaluca

Después de la emergencia, el tianguis de Cuatro Vientos fue retirado y policías locales acordonaron la zona afectada.

La presencia de los cuerpos de emergencia permitió brindar atención a los lesionados y trasladar a quienes requerían atención hospitalaria.

La zona donde ocurrió la explosión permanece acordonada por elementos de la policía local, de acuerdo con la información proporcionada.

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