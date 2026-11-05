INE: la disputa política que pone en juego su credibilidad

La controversia alrededor del Instituto Nacional Electoral (INE) y el caso Guadalupe Taddei abrió una nueva discusión sobre la relación entre el Gobierno y las instituciones electorales. En su columna, Javier Solórzano analiza los señalamientos contra el organismo y advierte sobre el riesgo de que la disputa política termine afectando su credibilidad.

El periodista considera que el caso representa un golpe a la credibilidad del proyecto político de Morena, pero advierte que también existe un riesgo mayor: que la discusión termine generando un descrédito contra el propio INE, una institución que considera fundamental para brindar certeza a los procesos electorales.

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