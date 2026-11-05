Vacaciones de invierno 2026 en Edomex: cuándo empiezan y qué día regresan a clases en 2027

Vacaciones de invierno 2026 en Edomex. Foto: Cuartoscuro

Las vacaciones de invierno 2026 para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria del Estado de México (Edomex) comenzarán el lunes 21 de diciembre, de acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para el ciclo escolar 2026-2027.

¿Cuándo empieza el periodo vacacional?

El periodo vacacional está contemplado del 21 de diciembre de 2026 al martes 5 de enero de 2027. Sin embargo, las alumnas y los alumnos regresarán a las aulas hasta el jueves 7 de enero, debido a que el miércoles 6 también está marcado como día de suspensión de labores docentes.

El calendario fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y aplica en las 32 entidades del país, incluido el Estado de México.

¡Se acerca el descansito! ¿Cuándo inician y terminan las vacaciones de invierno para los estudiantes, según la SEP?



El alumnado de educación básica tendrá 19 días seguidos de descanso entre diciembre y enerohttps://t.co/agdY9Lxd1f#SEP #México pic.twitter.com/8bXOS3LYNQ — Vox Populi Noticias (@VoxPopuliNoti) November 5, 2026

¿Cuándo empiezan las vacaciones de invierno 2026 en el Edomex?

El último día de clases antes del receso decembrino será el viernes 18 de diciembre de 2026. A partir del lunes 21 comenzará el periodo vacacional para estudiantes de educación básica.

Estas son las fechas que deben considerar las familias:

Viernes 18 de diciembre de 2026: último día de clases

último día de clases Lunes 21 de diciembre de 2026: inicio de las vacaciones de invierno

inicio de las vacaciones de invierno Martes 5 de enero de 2027: último día del periodo vacacional establecido

último día del periodo vacacional establecido Miércoles 6 de enero de 2027: suspensión de labores docentes

suspensión de labores docentes Jueves 7 de enero de 2027: regreso a clases

¿Qué días no habrá clases en noviembre de 2026?

Antes de las vacaciones de invierno, el calendario de la SEP contempla dos fechas más en las que se suspenderán las actividades escolares:

Lunes 16 de noviembre: suspensión de labores docentes por la conmemoración de la Revolución Mexicana, que se recorre al tercer lunes del mes.

suspensión de labores docentes por la conmemoración de la Revolución Mexicana, que se recorre al tercer lunes del mes. Viernes 27 de noviembre: sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE), por lo que no habrá clases para los alumnos de educación básica.

¿Los maestros también tienen vacaciones de invierno?

El calendario escolar contempla el receso de invierno para las escuelas de educación básica. Sin embargo, las fechas de descanso de estudiantes y las actividades del personal docente no deben confundirse: el calendario también establece días de suspensión de labores docentes, como el 6 de enero.

Por ello, las familias y el personal educativo pueden consultar el calendario oficial de la SEP.

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