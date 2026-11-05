Más de 40 mil estudiantes se quedan sin clases por paro general en la UAZ

Alumnos sin clases por paro en la UAZ. Foto: Omar Hernández.

Al menos 40 mil estudiantes de la Universidad Autónoma de Zacatecas, (UAZ) se quedaron sin clases este jueves debido al paro de actividades por parte de los docentes en protesta por el incumplimiento del pago de primas de antigüedad y la incertidumbre sobre el aguinaldo.

Docentes de la UAZ denuncian falta de pago de prestaciones

Según explicó, Carlos Aréchiga, secretario general del Sindicato del Personal Académico de la UAZ, (SPAUAZ) la protesta deriva de los desacuerdos con las autoridades universitarias en tema de la falta de pago de prestaciones contractuales.

“La realidad que enfrentamos es la persistencia de incumplimientos contractuales y la ausencia de respuestas concretas a las obligaciones de la administración universitaria que tiene con sus trabajadores. Manifestamos nuestro desacuerdo con la respuesta presentada por la rectoría ante el tribunal laboral. Particularmente, en lo referente a los planteamientos de flexibilidad sobre las prestaciones y condiciones salariales del personal académico”, indica Aréchiga.

Exigen cumplimiento de acuerdos laborales

La Universidad enfrenta una paralización operativa mientras el sindicato exige el cumplimiento de acuerdos laborales con un emplazamiento a huelga en curso, tras el anuncio de la rectoría de un déficit institucional de 715 millones de pesos y la negativa del gobierno del estado para otorgar recursos extraordinarios.

“Ante las declaraciones del gobernador contra la Universidad, reiteramos que nuestra exigencia no es el intercambio de oficio ni la acumulación de respuestas administrativas, sino el cumplimiento efectivo de los compromisos contractuales y la construcción de soluciones verificables“, agrega el secretario general del SPAUAZ.

Mantendrán protesta hasta que paguen

Las instalaciones educativas, incluyendo el Campus Universitario Siglo XXI, se mantienen tomadas por docentes sindicalizados, quienes aseguran mantendrán la protesta hasta que las autoridades dispersen el recurso.

Además del paro de actividades educativas en la máxima casa de estudios de Zacatecas, maestros de la Sección 34 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) mantienen la toma de las instalaciones de la Secretaría de Educación estatal desde hace tres días, en exigencia al pago de salarios atrasados.

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