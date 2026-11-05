Dafne Keen, actriz de Marvel reveló que le ofrecieron cocaína cuando tenía 11 años en Hollywood

La actriz no consume mucho alcohol. Foto: Shutterstock

La actriz Dafne Keen, conocida por interpretar a X-23, en la película “Logan” (2017), reveló que cuando todavía era menor de edad, llegó a recibir ofrecimientos de cocaína en fiestas relacionadas con las producciones en las que trabajaba.

“Me ofrecían cocaína en las fiestas de fin de rodaje”. Dafne Keen, actriz de Marvel

Dafne Keen explica por qué no consume alcohol ni drogas

En una entrevista para el podcast “Inside of You”, conducido por el actor Michael Rosenbaum, la hispanobritánica contó que estas situaciones ocurrieron cuando tenía entre 11 y 13 años, una etapa en la que comenzaba a abrirse camino en la industria cinematográfica.

“Era muy joven. Tenía 11, 12, 13 años. Así que veía de qué se trataba y pensaba: ‘La verdad es que eso no me interesa’. Afortunadamente, siempre decía que no”. Dafne Keen, actriz

Dentro de la entrevista, la actriz reveló que no tenía interés por consumir estas sustencias debido a que desde pequeña presencio como este tipo de bebidas y sustancias nocivas pueden afectar a las personas. “Creo que, como actriz infantil, fui testigo de tantas cosas de ese tipo cuando era pequeña que, simplemente, no me interesaba”, señaló.

Ante ello, Keen aseguró que actualmente tampoco necesita consumir alcohol o drogas para disfrutar de las reuniones sociales y las fiestas. También recordó que durante su adolescencia llegó a inventar excusas para evitar que sus amigos insistieran en que bebiera.

Durante la conversación, la actriz también recordó su experiencia trabajando con Hugh Jackman en “Logan”, destacó el apoyo que recibió del actor durante el rodaje y la manera en que se preocupó por su bienestar.

“Hugh Jackman me dio mucho apoyo positivo y un montón de buenos consejos. Y siempre fue encantador”. Dafne Keen, actriz

Además, explicó que el protagonista de “X-Men” se comportaba como una figura paterna en el set, pues procuraba que nadie se aprovechara de su condición de actriz infantil y que pudiera disfrutar de su trabajo sin involucrarse en las tensiones que pudieran existir detrás de cámaras. “Es el mejor compañero que se puede desear y es el mejor padre en la pantalla”.

¿En qué películas y series ha participado Dafne Keen?

Después de interpretar a X-23 en “Logan”, Dafne Keen continuó su carrera en producciones internacionales, entre estas, la adaptación televisiva de “His Dark Materials”, de HBO, donde protagonizó las tres temporadas de la serie.

En 2024 regresó al universo de Marvel con “Deadpool y Wolverine”, nuevamente como X-23, personaje que comparte pantalla con Hugh Jackman; también formó parte del universo de “Star Wars” con la serie “The Acolyte”, en la que interpretó a una joven Padawan.

Su siguiente proyecto es la tercera temporada de “Percy Jackson and the Olympians”, producción de Disney+ en la que dará vida a la diosa Artemisa, cuyo estreno está previsto para el 20 de noviembre de 2026.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.