Del fraude de 1988 a los contratos del INE: ¿un regreso al pasado?

La propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para fortalecer la participación de Talleres Gráficos de México en la producción de materiales electorales abre un debate sobre la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE) y el papel de la Secretaría de Gobernación.

La analista Martha Anaya recuerda que uno de los principales objetivos de las reformas electorales posteriores a 1988 fue retirar al Gobierno federal el control de la organización de las elecciones.

De la caída del sistema de 1988 a la autonomía del INE

En su opinión, para Uno TV, recuerda la elección presidencial de 1988, marcada por la llamada caída del sistema, cuando competían Cuauhtémoc Cárdenas y Carlos Salinas de Gortari.

En ese momento, la organización electoral estaba bajo la responsabilidad de la Secretaría de Gobernación, encabezada por Manuel Bartlett.

A partir de aquella elección, señala, comenzó una lucha de los partidos de oposición para establecer una autoridad electoral independiente del Gobierno federal.

Ese proceso dio origen al Instituto Federal Electoral (IFE), que posteriormente obtuvo autonomía y en 2014 se transformó en el actual INE.

La colaboradora destaca que uno de los principios de ese modelo fue el carácter colegiado de las decisiones, tanto políticas como administrativas.

Cuestionan las facultades de la presidencia del INE

El análisis también aborda las facultades que una reforma legal de 2024 otorgó a la entonces presidenta del INE, Guadalupe Taddei, para designar directamente a titulares de áreas ejecutivas y técnicas.

La colaboradora cuestiona esa concentración de atribuciones y la relaciona con las presuntas irregularidades en las contrataciones del organismo electoral.

En su comentario, critica los señalamientos de corrupción y sostiene que la concentración de decisiones administrativas debe revisarse.

Su planteamiento es que el Consejo General del INE recupere mayor participación en los nombramientos y las decisiones institucionales.

¿Talleres Gráficos de México debe concentrar los materiales electorales?

Otro punto del análisis es la propuesta de Sheinbaum para que Talleres Gráficos de México, organismo público sectorizado a Gobernación, produzca una mayor cantidad de materiales electorales.

La colaboradora considera que esta medida podría incrementar la influencia gubernamental en un ámbito que, desde las reformas electorales, se buscó mantener bajo la responsabilidad de una autoridad autónoma.

Sin embargo, la producción de boletas por parte de Talleres Gráficos ya forma parte de los procesos electorales. El debate planteado se centra en ampliar su participación.

Para la colaboradora, la solución a las presuntas irregularidades no debería limitarse a modificar los proveedores de materiales electorales.

Proponen devolver las decisiones al Consejo General del INE

Como alternativa, la colaboradora plantea revisar las facultades concentradas en la presidencia del organismo y recuperar el modelo de decisiones colegiadas.

Su propuesta consiste en que los nombramientos y las principales determinaciones administrativas vuelvan a pasar por el Consejo General del INE, en lugar de depender de una sola persona.

Desde su perspectiva, esa sería una vía para atender los problemas internos del instituto sin ampliar la intervención de dependencias gubernamentales en las actividades electorales.

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