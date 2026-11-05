Denuncia contra Vadhir Derbez por presunta violación: abogados de la denunciante cancelan conferencia

La conferencia estaba programada para este jueves. Foto: AFP

El despacho de abogados Vega Mac Gregor Arellano canceló la conferencia de prensa que tenía programada para la mañana de este jueves en las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), relacionada con la denuncia contra Vadhir Derbez por el presunto delito de violación.

A través de un comunicado, la firma, que representa legalmente a la persona denunciante, explicó que tomó esta decisión luego de recibir una respuesta de la dependencia a su petición, cuyo objetivo era que la denuncia fuera atendida.

“La Fiscalía General de la República respondió con prontitud y sensibilidad, lo que reconocemos y agradecemos. Por ello, consideramos que el cauce adecuado para este asunto es la investigación institucional”, se lee en el comunicado.

Asimismo, el despacho señaló que continuará acompañando a su representada durante el proceso y agradeció a los medios de comunicación por el interés mostrado.

Se cancela la conferencia de prensa que había sido convocada para el día de hoy a las 10:00 de la mañana. pic.twitter.com/84uiGG6ueN — Vega Mac Gregor Arellano (@VMA_abogados) November 5, 2026

Pedían una cita con la titular de la FGR

“Seguiremos acompañándola dentro del procedimiento, con pleno respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia”, resaltó la firma.

Fue este miércoles cuando Vega Mac Gregor Arellano convocó a una conferencia en la que presentaría una solicitud con Ernestina Godoy, titular de la FGR, relacionada con la denuncia contra Vadhir Derbez por el presunto delito de violación.

“La solicitud tiene como propósito expresar el interés de la representación legal en que la investigación avance con objetividad, diligencia y perspectiva de género, y que se garantice el esclarecimiento de los hechos y el acceso a la justicia, con respeto a los derechos de todas las personas involucradas”, mencionó el documento.

De la misma manera, estaba previsto que un colectivo de mujeres que acompaña a la denunciante compartiría su posicionamiento sobre el caso.

De acuerdo con la publicación, la convocatoria estaba programada para este jueves 5 de noviembre, a las 10:00 horas, en las instalaciones de la FGR, ubicadas en la calle Doctor Velasco, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México.

Convocatoria a medios de comunicación pic.twitter.com/eCroDjXRZ5 — Vega Mac Gregor Arellano (@VMA_abogados) November 4, 2026

¿Qué se sabe de la denuncia contra Vadhir Derbez?

En mayo pasado, Vadhir Derbez, hijo del actor Eugenio Derbez, habló públicamente de la denuncia presentada en su contra por el presunto delito de violación. De acuerdo con la información que se dio a conocer entonces, la denunciante sería una modelo estadounidense de 19 años.

Durante una entrevista para el programa De Primera Mano, en la que estuvo acompañado de su equipo legal, el actor negó las acusaciones y aseguró que se trataba de un intento de extorsión. Según su versión, le exigieron 350 mil dólares para evitar acciones legales.

También informó que la denuncia fue presentada el pasado 2 de abril y se hizo pública el 6 de mayo.

“Si estoy aquí dando la cara es porque créeme que tenemos todas las pruebas de que todo esto no sucedió”, declaró Vadhir Derbez en aquel momento.

Durante la entrevista, confirmó que conoce a la denunciante, pues participó en una grabación relacionada con uno de sus proyectos.

Sin embargo, negó haber estado a solas con ella en algún momento del rodaje y aseguró que existen múltiples testigos.

Por otro lado, la representación legal de Vadhir Derbez dijo sospechar de la posible existencia de una red de delincuencia organizada con presuntos vínculos colombianos y mexicanos.

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