¿Cuánto te toca de pensión del IMSS? Así cambia el pago según tu edad

Pensión IMSS. Foto: Cuartoscuro.

La edad a la que decidas pensionarte en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) puede determinar el porcentaje de dinero que recibirás mensualmente.

Para los trabajadores que pertenecen al régimen de la Ley 73, la pensión puede representar desde el 75% hasta el 100% de la cuantía calculada, dependiendo de si solicitan su retiro a los 60, 61, 62, 63, 64 o 65 años. Sin embargo, estos porcentajes no significan que el trabajador recibirá necesariamente el mismo porcentaje de su último salario, ya que el cálculo también considera las semanas cotizadas, el salario promedio y otros factores establecidos en la legislación.

Además, los porcentajes por edad corresponden al régimen de la Ley del Seguro Social de 1973, por lo que no aplican de la misma manera para quienes comenzaron a cotizar a partir del 1 de julio de 1997.

¿Qué porcentaje de pensión del IMSS recibirás según tu edad?

De acuerdo con los lineamientos del IMSS, los trabajadores que tienen derecho a pensionarse bajo la Ley 73 reciben un porcentaje de la cuantía de referencia de su pensión, según la edad a la que realizan el trámite.

Los porcentajes establecidos son:

60 años: 75% de la cuantía de pensión

61 años: 80%

62 años: 85%

63 años: 90%

64 años: 95%

65 años: 100%

El porcentaje se incrementa conforme aumenta la edad del trabajador. Existe, además, una disposición que permite aplicar el 100% desde los 64 años, seis meses y un día, conforme al criterio de edad previsto por el instituto.

Es importante señalar que estos porcentajes se aplican sobre la pensión calculada conforme a la ley y no directamente sobre el último sueldo del trabajador.

¿Cuánto dinero recibirías de pensión del IMSS a los 60 o 65 años?

Para explicar cómo funciona el porcentaje por edad, se puede tomar como ejemplo a una persona cuya pensión de referencia, calculada al 100%, sea de 20 mil pesos mensuales.

En ese supuesto, las cantidades serían las siguientes:

60 años: 15 mil pesos mensuales

61 años: 16 mil pesos mensuales

62 años: 17 mil pesos mensuales

63 años: 18 mil pesos mensuales

64 años: 19 mil pesos mensuales

65 años: 20 mil pesos mensuales

Este ejercicio es únicamente ilustrativo y supone que la cuantía de referencia permanece igual. No significa que todos los trabajadores recibirán esas cantidades, ni constituye una estimación individual del IMSS.

El monto puede cambiar por el número de semanas cotizadas, el salario promedio y las asignaciones o incrementos que correspondan.

Por ello, esperar hasta los 65 años no garantiza recibir exactamente 25% más dinero que a los 60 años, aunque el porcentaje aplicable a la cuantía de referencia pase del 75% al 100%.

¿Quiénes pueden pensionarse bajo la Ley 73 del IMSS?

La Ley 73 del IMSS corresponde a los trabajadores que comenzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997 y cumplen las condiciones para elegir ese régimen al momento de pensionarse.

Entre los requisitos establecidos por el instituto se encuentran:

Tener 60 años cumplidos para solicitar una pensión por cesantía en edad avanzada

Tener 65 años para solicitar una pensión por vejez

Contar con al menos 500 semanas cotizadas reconocidas por el IMSS

Haber comenzado a cotizar antes del 1 de julio de 1997

Haber causado baja del régimen obligatorio del Seguro Social

Encontrarse dentro del periodo de conservación de derechos o cumplir las condiciones legales correspondientes

Para calcular la pensión bajo este régimen, el IMSS considera el salario promedio de las últimas 250 semanas de cotización, aproximadamente cinco años, así como las semanas acumuladas por el trabajador.

Las semanas adicionales a las primeras 500 pueden generar incrementos en la cuantía, de acuerdo con las disposiciones de la Ley 73.

Esto significa que dos personas que solicitan su pensión a la misma edad pueden recibir cantidades distintas.

¿Qué pasa con la pensión de quienes pertenecen a la Ley 97?

Los trabajadores que comenzaron a cotizar a partir del 1 de julio de 1997 pertenecen al régimen de la Ley 97, en el que el monto de la pensión se determina mediante reglas relacionadas con el ahorro acumulado en la cuenta individual de la Afore y la modalidad de pensión correspondiente.

En este caso, no se aplica automáticamente la tabla del 75% al 100% utilizada para las pensiones de cesantía de la Ley 73.

Para solicitar una pensión por cesantía en edad avanzada o vejez bajo la Ley 97, el trabajador debe cumplir los requisitos de edad y semanas de cotización establecidos para el año en que realiza el trámite.

Durante 2026, el IMSS exige un mínimo de 875 semanas cotizadas para acceder a estas pensiones bajo la Ley 97.

El requisito aumentará progresivamente:

2026: 875 semanas

2027: 900 semanas

2028: 925 semanas

2029: 950 semanas

2030: 975 semanas

2031: mil semanas

En este régimen también existe la posibilidad de acceder a una pensión garantizada, siempre que se cumplan los requisitos legales correspondientes.

¿Cómo saber cuánto recibirás de pensión del IMSS?

Los trabajadores que se encuentran próximos a cumplir 60 o 65 años pueden consultar una estimación de su pensión mediante las herramientas oficiales del instituto.

El IMSS cuenta con un simulador de pensión para la Ley 73, que permite realizar un cálculo aproximado a partir de información como:

Edad del trabajador

Año en que comenzó a cotizar

Número de semanas cotizadas

Salario promedio de cotización

También es posible utilizar Mi Pensión Digital, herramienta que permite iniciar el proceso de solicitud y consultar una proyección del importe de la pensión.

Antes de comenzar el trámite, el trabajador puede solicitar su constancia de semanas cotizadas para revisar los periodos registrados ante el instituto.

El IMSS aclara que las estimaciones realizadas mediante sus herramientas digitales son informativas y no representan una resolución definitiva de pensión.

La cantidad que recibirá cada trabajador se determina una vez que el instituto revisa sus datos, verifica el cumplimiento de los requisitos y emite la resolución correspondiente.

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