Vogue celebra el Día de Muertos con una alfombra roja de glamour, flores y moda mexicana

Los famosos desfilaron y recordaron a sus seres queridos. Foto: Alberto Estrada

La moda de alto nivel y las tradiciones mexicanas se fusionaron en una celebración de color, texturas y creatividad durante la Gala de Vogue, realizada en el Colegio de San Ildefonso, en la Ciudad de México. La alfombra roja se convirtió en una pasarela de estilo en la que el Día de Muertos fue la gran inspiración, con celebridades que presumieron sus mejores looks y diseños que rindieron homenaje a la identidad y el talento nacional.

Actores, actrices, cantantes, deportistas, influencers y hasta una Miss Universo desfilaron por la alfombra roja para mostrar propuestas que combinaron elegancia, vanguardia y referencias culturales. Los vestidos de gala, los tocados, el maquillaje artístico y los accesorios se mezclaron con los elementos más representativos de esta tradición, como el cempasúchil, cuyos tonos naranja y amarillo aportaron intensidad y simbolismo a una noche en la que la moda y las raíces mexicanas fueron protagonistas.

¿Qué famosos estuvieron en la gala de Vogue del Día de Muertos?

Los primeros en llegar fueron Luis Gerardo Méndez, Renata Notni y la estrella de Hollywood Jessica Alba, quienes también fueron los encargados de conducir el evento. Con atuendos que destacaron por su elegancia y presencia, marcaron el tono de una alfombra roja en la que cada aparición se convirtió en una declaración de estilo.

Entre las invitadas destacó Yalitza Aparicio, actriz nominada al Oscar, quien celebró la importancia de compartir con el mundo el significado del Día de Muertos y reconoció la manera en que la industria de la moda ha encontrado en esta festividad una fuente de inspiración.

“Me encanta”, expresó al hablar de la combinación entre moda y tradición. La actriz consideró que ambas expresiones no están peleadas y destacó la creatividad con la que diseñadores y artistas logran relacionarlas. También compartió que disfruta esta etapa de su vida, en la que ha podido experimentar propuestas y momentos que no imaginaba vivir.

Otra de las figuras que llamó la atención en la alfombra roja fue Mabel Cadena, quien expresó su emoción por una gala que también puso en el centro a las mujeres muralistas mexicanas, con un homenaje a Aurora Reyes, artista y poeta considerada una figura pionera del muralismo en México.

Para la actriz, unir el universo de la moda con el Día de Muertos permite reflexionar sobre la vida, la memoria y el legado de quienes abrieron camino en el arte. “Creo que nunca había tenido más sentido que se pudiera dignificar la vida a través de la muerte y a través de la celebración de la muerte”, señaló.

Cadena también destacó la relevancia de recordar a Aurora Reyes en una celebración que reconoce su paso por la vida y su contribución cultural. “Poder, en este año 2026, celebrar sus 90 años en una gala donde se homenajea la muerte y su paso por la vida”, expresó, al referirse a la importancia de mantener vigente su legado.

El desfile de celebridades continuó con la presencia de figuras del cine y la televisión, entre ellas Diana Bovio, quienes aportaron su propio sello a una noche en la que las siluetas, los cortes, las aplicaciones y los detalles de cada atuendo dialogaron con la estética del Día de Muertos. Los looks demostraron que la tradición también puede reinterpretarse desde una mirada contemporánea, sin perder su esencia.

La música también tuvo un lugar en la gala con Ximena Sariñana y el Malilla, quien es conocido por su interés en la moda y cuya presencia no podía faltar en una cita que reunió a personalidades de distintas generaciones y escenas creativas. Para el cantante, la invitación de Vogue representó una oportunidad especial para formar parte de esta celebración.

“Es muy lindo. Esta es la primera vez que Vogue me invita y es muy interesante. El Día de Muertos es una fecha increíble en México, muy especial, y qué bonito celebrarla así”. El Malilla, cantante

Foto: Alberto Estrada

Los flashes también capturaron los estilismos de Karla Díaz, Sebastián Yatra, Daniela Magún, Paty Cantú, Emilio Osorio, Aislinn Derbez, Ludwika Paleta y Mía Rubín, así como de Fátima Bosch, actual Miss Universo. Cada uno desfiló con propuestas que reflejaron distintas formas de entender la elegancia y de incorporar referencias mexicanas al lenguaje de la moda.

Así, la alfombra roja de la Gala de Vogue convirtió al Colegio de San Ildefonso en un escaparate donde la alta costura, el diseño nacional y el simbolismo del Día de Muertos convivieron bajo una misma premisa: celebrar la identidad mexicana a través de la creatividad.

Entre flores de cempasúchil, maquillaje inspirado en la tradición y diseños que apostaron por el dramatismo y el detalle, la moda encontró una manera de rendir homenaje a una de las festividades más emblemáticas del país.

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