Repunta secuestro virtual en Zacatecas; suman cuatro víctimas en una semana

Rescataron a víctimas de secuestro virtual. Foto: Omar Hernández

Un nuevo caso de secuestro virtual en el municipio de Loreto se suma al repunte de este delito en Zacatecas, donde se contabilizan al menos cuatro hechos en una sola semana, en varios municipios.

Las víctimas, desde adolescentes hasta adultos mayores, fueron engañadas y aisladas por extorsionadores para exigir dinero a sus familias.

Rescatan a dos víctimas de secuestro virtual en Zacatecas

El operativo más reciente se activó ayer, tras la denuncia recibida en la Policía Municipal de Loreto por la desaparición de dos personas cuyas familias recibían llamadas de extorsión.

Un despliegue coordinado entre la Policía Estatal Preventiva, Municipal de Loreto, Cibernética y Metropolitana permitió ubicar a ambos hombres a salvo dentro de un hotel.

Las víctimas explicaron que recibieron la llamada de un desconocido que afirmaba tener a un familiar retenido, exigiéndoles aislarse bajo la falsa promesa de garantizar su seguridad.

Los agentes les brindaron resguardo, les explicaron la modalidad del engaño y los orientaron para presentar la denuncia penal.

Aumentan casos de secuestro virtual en Zacatecas

Autoridades estatales encendieron las alarmas ante esta ola delictiva. Entre los casos previos se encuentra el rescate de una joven de 20 años en Fresnillo, hallada el día 21 tras el reporte de su madre, y la localización de un menor de 14 años en un cerro de la capital, rescatado el día 19 con el apoyo de herramientas aéreas antes de realizarse cualquier pago.

Ante esta situación, la Secretaría de Seguridad Pública instó a la población a colgar inmediatamente ante llamadas sospechosas, verificar el estado de sus familiares por canales directos y reportar de inmediato al 9-1-1.

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