Pimpinela Escarlata amenaza con agredir con cuchillo a Manelyk; fans exigen su salida de“La Granja VIP”

Los representantes del luchador no se han pronunciado. Foto: Cuartoscuro

Mario González Lozano, conocido como “Pimpinela Escarlata” amenazó con agredir a la creadora de contenido Manelyk González en “La Granja VIP”, causando un debate en redes sociales, donde algunos usuarios exigen su salida del reality show.

Ésta es la primera polémica del luchador de 57 años dentro del programa televisivo.

“Si me van a eliminar, que valga la pena”, Pimpinela Escarlata amenaza a Manelyk

ESTO AMERITA QUE INTERVENGAN AUTORIDADES 😡😡😡



El señor PIMPINELA diciendo QUE LE QUIERE DESFIGURAR LA CARA A MANE CON UN CUCHILLO??? Esto es VIOLENCIA MISOGINA CON TODAS SUS LETRAS. Lo van a permitir @lagranjavipmx #LaGranjaMx HAGAN ALGO YA!!! 🤬🤬🤬 pic.twitter.com/GtjdvegawQ — Ledezmismo (HÁBLAME POR DM)✨️🌟 (@Ledezmismo) October 15, 2026

El comentario del luchador profesional, ocurrió ayer, miércoles 14 de octubre, mientras se encontraba en su habitación junto a Niurka Marcos y Natalia Alcocer, a quienes les confesó que si lo eliminan del programa, le gustaría acuchillar a la influencer.

“Si sé que me van a eliminar de este programa, que valga la pena. Le marco toda la cara para todo el resto de su vida”. Pimpinela Escarlata, luchador

Las declaraciones provocaron reacciones entre seguidores del programa, quienes cuestionaron que no se hayan tomado medidas ante los comentarios del luchador. Por lo que algunos usuarios empezaron a exigir la salida de Pimpinela Escarlata alegando que no sólo había amenazado a Manelyk, sino que también “había ejercido violencia de género en un país con muchos feminicidios como lo es México”.

¿Por qué se enfrentaron Pimpinela Escarlata y Manelyk?

Las diferencias entre ambos participantes surgieron durante la convivencia en “La Granja VIP”, donde han tenido roces desde la primera semana del reality.

El comentario de Pimpinela Escarlata se produjo mientras hablaba sobre las reglas de convivencia y lo que haría si supiera que está a punto de ser eliminado del programa.

Hasta el momento, la información proporcionada no confirma que la producción haya anunciado una sanción contra el luchador por estas declaraciones.

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