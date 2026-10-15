U2 regresa a México con “The Greatest Show on Earth”: fechas, lugar y boletos

U2 anuncia conciertos en México… ¡pero solo en la CDMX! | Foto: AFP

La banda irlandesa U2 anunció este jueves que volverá a México con “Carnaval de Luz presenta: The Greatest Show on Earth“, una gira mundial que llevará a Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. a una nueva gira por estadios en 2026.

La Ciudad de México será la primera fecha del tour por Latinoamérica, que contempla también a Argentina y Brasil y en el que Beck fungirá como artista invitado. En las próximas semanas se anunciarán más fechas para 2027 en Europa y Norteamérica.

U2 llega con The Greatest Show On Earth World Tour a la Ciudad de México el 23 y 26 de febrero al Estadio GNP Seguros. #PreventaBanamex 21 octubre.

¡Consigue tus boletos el 23 de octubre! pic.twitter.com/0U7OFDPojc — Ocesa Rock (@ocesa_rock) October 15, 2026

¿Cuándo y dónde ver a U2 en México?

U2 se presentará en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México el próximo martes 23 y viernes 26 de febrero de 2027, dando inicio a una gira de seis fechas por Latinoamérica.

Los boletos para “Carnaval De Luz presenta: The Greatest Show On Earth World Tour” estarán disponibles primero mediante la preventa para suscriptores de U2.com, que comenzará el lunes 19 de octubre de 2026 a las 10:00 horas (tiempo del centro de México).

La preventa para tarjetahabientes del banco patrocinador comenzará el miércoles 21 de octubre a las 10:00 horas, mientras que el jueves 22 tendrá lugar una “Venta de Artista” a la misma hora, a través de Ticketmaster.

Finalmente, el viernes 23 de octubre a las 10:00 horas se llevará a cabo la venta general a través de la misma plataforma.

¡México, la primera parada en la gira por Latinoamérica!

U2 se presentará en tres ciudades de Latinoamérica desde el 23 de febrero hasta el 25 de marzo en México, Brasil y Argentina, según dio a conocer la banda este jueves.

23 de febrero CIUDAD DE MÉXICO, México — Estadio GNP Seguros

26 de febrero CIUDAD DE MÉXICO, México — Estadio GNP Seguros

10 de marzo SÃO PAULO, Brasil — Estádio MorumBIS

12 de marzo SÃO PAULO, Brasil — Estádio MorumBIS

23 de marzo BUENOS AIRES, Argentina — Estadio River Plate

25 de marzo BUENOS AIRES, Argentina — Estadio River Plate

La Ciudad de México fungirá como el acto inaugural de “Carnaval De Luz presenta: The Greatest Show On Earth World Tour“, una gira que ni siquiera ha anunciado fechas en Irlanda, país natal de la banda.

Hasta el momento, la banda liderada por Bono no ha anunciado nuevas fechas en otras ciudades mexicanas como Monterrey, Nuevo León, o Guadalajara, Jalisco.

¿Qué esperar de los dos conciertos de U2 en México?

U2 anunció su gira a la par del anuncio de la canción titulada “The Greatest Show On Earth“, escrita por U2 y Brian Eno, siendo éste el tercer sencillo de “Carnaval de Luz“, álbum que se promocionará en los conciertos de México y Latinoamérica.

La banda lanzó el videoclip oficial del sencillo este mismo jueves. El video oficial está dirigido por Anton Corbjin y filmado en el desierto de California, presentando una sátira de la agrupación como una secta religiosa en la que las mujeres hacen todo el trabajo pesado.

“Carnaval De Luz” será una colección de 12 canciones que exploran la espiritualidad, la amistad, la libertad y la resistencia ante fuerzas oscuras que avanzan. Contará con las colaboraciones de Brian Eno, Martin Garrix, Dolly Parton y Daniel Lanois .

U2 presentó recientemente una temporada de 40 conciertos agotados en Sphere, Las Vegas, y ahora se presentará en una gira de estadios que pretende celebrar la conexión humana y la intimidad a gran escala con un repertorio que explorará todo el catálogo de la banda.

Las fechas anunciadas por América Latina son las primeras en estadios desde el cierre del The Joshua Tree Tour en el estadio DY Patil de Mumbai el pasado 15 de diciembre de 2019, siendo ésta la última parada de un gira que reunió a casi tres millones de fans en todo el mundo.

Cabe destacar que U2 celebró su 50 aniversario el pasado viernes 25 de septiembre, con una presentación sorpresa en Grafton Street, Dublín,

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