Fiscalía de España respalda investigación contra Julio Iglesias por presunta agresión sexual

El cantante de 83 años sigue bajo el foco. Foto: AFP

La Fiscalía de España podría considerar abrir una carpeta de investigación contra Julio Iglesias, después de recibir una segunda denuncia contra el cantante por presuntos abusos sexuales y trabajos forzados contra exempleadas.

Fuentes judiciales informaron a la agencia AFP, que esta segunda acusación interpuesta en septiembre, podría ser tramitada por la Audiencia Nacional.

Un nuevo revés contra Julio Iglesias

En enero, la Fiscalía archivó una primera denuncia al considerar que los tribunales españoles no tenían jurisdicción sobre hechos que presuntamente ocurrieron en República Dominicana y Bahamas, países que calificó como competentes para investigar el caso.

Sin embargo, el nuevo informe abre la posibilidad de que la Audiencia Nacional examine la segunda denuncia, las fuentes de la Fiscalía no detallaron las razones del cambio de criterio.

Women’s Link Worldwide, organización que representa a las denunciantes, sostiene que los tribunales españoles sí tienen jurisdicción debido a una ley que permite investigar y enjuiciar delitos cometidos en el extranjero cuando existen vínculos relevantes con España.

La Audiencia Nacional deberá determinar en los próximos días, si procede iniciar las diligencias; por ahora, la posible investigación contra Julio Iglesias, no significa que las acusaciones hayan sido acreditadas judicialmente.

¿De qué se le acusa a Julio Iglesias?

Las mujeres, unaempleada doméstica y una fisioterapeuta, denunciaron que los hechos ocurrieron durante 2021, cuando trabajaban en propiedades del cantante español en República Dominicana y Bahamas.

Ambas alegan haber sufrido abusos sexuales y condiciones de trabajo forzado mientras laboraban en las propiedades del intérprete en el Caribe.

Julio Iglesias, de 83 años, rechazó las acusaciones y afirmó que nunca ha “abusado, coaccionado ni faltado al respeto a ninguna mujer”.

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