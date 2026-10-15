Trump lanza nueva amenaza a cárteles en México; “No hemos desplegado toda nuestra fuerza”

Foto: AFP.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que Estados Unidos no ha desplegado toda su fuerza en México para combatir a los cárteles de droga.

El mandatario republicano encabezó un almuerzo en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca con el Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza este jueves 15 de octubre.

Durante su discurso, Donald Trump hizo una nueva advertencia contra los cárteles de la droga, aseverando que “no hemos desplegado toda nuestra fuerza” en México.

🇺🇸🇲🇽‼️ | President Donald Trump issued a stark warning about the drug cartels operating in Mexico, declaring that the United States has not yet unleashed its full power against these narco-terrorist organizations. “We haven’t even started yet. We haven’t deployed our full… pic.twitter.com/dlzeVmiDEh — UHN Plus — Breaking News (@UHN_Breaking) October 15, 2026

“Ni siquiera hemos empezado. No hemos desplegado toda nuestra fuerza en territorio mexicano, pero eso está comenzando ahora. Los cárteles controlan México”, afirmó.

Donald Trump hizo esta declaración en un momento donde enfrenta una baja popularidad de cara a las elecciones intermedias de noviembre, donde busca que los republicanos ganen la mayoría del Parlamento para tener respaldo en lo que resta de su gobierno.

“Los cárteles controlan México”, asegura Donald Trump

De igual forma, Donald Trump sostuvo que ha dicho a la presidenta Claudia Sheinbaum que “lamentablemente los cárteles controlan México”.

“Ella no está contenta. Es una gran mujer, una mujer maravillosa, pero los cárteles controlan México. Pero los hemos golpeado con fuerza.”

Además, precisó que querían combatir al crimen organizado por mar, ya que un gran porcentaje de las drogas se trafican vía marítima.

🚨 BREAKING: President Trump reveals he told Mexican President Claudia Sheinbaum to her FACE that the cartels RUN HER COUNTRY — and it has to stop



The cartels own her!



"Unfortunately, the cartels run Mexico. I tell that to the president of Mexico, she's not happy…the cartels… pic.twitter.com/n5KMGsYKHs — Eric Daugherty (@EricLDaugh) October 15, 2026

Antes de esta, la última declaración del presidente estadounidense sobre el crimen organizado en México ocurrió el 22 de septiembre. Ante la Asamblea General de la ONU. dijo que “México es el epicentro de la violencia de los cárteles”. Sostuvo que el país debía recuperar el control de su territorio frente a esas organizaciones.

También calificó como inaceptable que Estados Unidos comparta una frontera de aproximadamente 2 mil millas con un territorio que, según él, estaba controlado por el crimen organizado.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.