Harry y Meghan hacen su primera aparición conjunta desde su regreso al Reino Unido

Harry y Meghan aparecen públicamente tras regresar a Reino Unido Foto: AFP

El príncipe Harry y su esposa Meghan fueron vistos por primera vez de manera pública después de que se diera a conocer su regreso al Reino Unido. El evento donde la pareja estuvo presente fue una visita en Nottingham, en el centro de Inglaterra, a una organización benéfica que es apoyada por el hijo de Carlos III.

Desde que regresaron al país europeo junto con sus hijos Archie y Lilibet, tras seis años en Estados Unidos, la pareja se ha mantenido con discreción, aunque el príncipe ha participado en algunos eventos de organizaciones benéficas a las que apoya o patrocina.

BREAKING: Prince Harry and Meghan Markle have greeted fans in Nottingham as they arrived at a recording studio for their first engagement since returning to the UK.@LisaSkyNews reports.https://t.co/wEo8IHoC0A



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Harry, de 42 años, y Meghan, de 45, dejaron el Reino Unido en 2020 en medio de un contexto de tensiones familiares, cuando decidieron renunciar a sus funciones y ahora continúan sin ser miembros activos, a pesar de su regreso.

El Palacio de Buckingham recordó que la participación de la pareja en cualquier evento sería “a título privado”.

Según la información compartida por AFP, la pareja tiene previsto pasar el día en Nottingham para visitar tres organizaciones benéficas que apoyan a los jóvenes, así como a comunidades locales a través de la música, el cine, el deporte y la lucha contra la pobreza alimentaria.

Los duques de Sussex, como se conoce actualmente a Harry y su esposa Meghan, también se tomaron fotos y convivieron con algunos de los asistentes, aceptando incluso flores de ellos.

La separación con la realeza

La prensa londinense ha dado a conocer que Harry y Meghan no serán invitados a la reunión navideña de la familia real en la residencia del rey Carlos III, en Sandringham.

Asimismo, se dio a conocer que la pareja pasará las celebraciones de Navidad y fin de año en California.

Cabe señalar que a finales de septiembre el portavoz del príncipe Harry arremetió contra los paparazzi y su “intrusión inaceptable en la privacidad de los hijos de la pareja”.

Por su parte, sus hijos comenzaron el curso en un colegio británico a principios de septiembre, para cambiar posteriormente a otro por motivos relacionados con la seguridad del trayecto.

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