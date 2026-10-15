Tragedia en Pakistán: se derrumba techo de colegio y mueren 32 alumnos y una profesora

Foto: AFP

El derrumbe del techo de un colegio en Peshawar, al noroeste de Pakistán, dejó 33 personas fallecidas, entre ellas 32 alumnos y una profesora, de acuerdo con el balance reportado por un responsable del hospital Lady Reading a la AFP este jueves. La mayoría de las víctimas tenía entre 4 y 14 años.

Además, 20 niños heridos fueron trasladados al hospital. La mayoría recibió el alta, mientras que tres menores con traumatismos craneales permanecían hospitalizados por la gravedad de sus lesiones, informó Asim Khan, integrante del centro médico.

Entre las víctimas había 12 niñas. Tras el derrumbe, rescatistas y voluntarios acudieron al lugar para retirar los escombros y ayudar a identificar a los fallecidos.

A tragic incident in Peshawar, where at least 16 students and teachers have died after the roof of a private school collapsed.

Our thoughts are with the victims and their grieving families

Rescue operations are ongoing#Peshawar #BreakingNews #Pakistan #SchoolCollapse pic.twitter.com/h5kCPW26nt — Sajjad Tarakzai (@SajjadTarakzai) October 15, 2026

¿Cómo ocurrió el derrumbe del colegio en Pakistán?

Bilal Ahmad Faizi, portavoz de los servicios de rescate, explicó que cuando los equipos de emergencia llegaron, encontraron que un techo se había derrumbado sobre otro, aplastando el aula que se encontraba debajo y dejando a varios niños atrapados.

Un familiar de uno de los menores heridos relató a la AFP que su sobrina logró salir de la escuela y regresar a casa para avisar lo ocurrido.

Sohail, tío de uno de los niños afectados, contó que al llegar al lugar vio entre 10 y 15 menores atrapados bajo los escombros, algunos enterrados hasta el cuello. Según su testimonio, ayudaron a sacarlos rápidamente.

Las imágenes difundidas por los servicios de rescate mostraban a los equipos de emergencia con chalecos de seguridad mientras retiraban los restos de la estructura.

At least 27 students, most of them below the age of 13, and one teacher were killed when a school roof collapsed while they were being taught in class in Pakistan's Peshawar city, authorities said, and feared the death toll could rise https://t.co/PJHkwl8q6Z pic.twitter.com/aWqbGwqaqw — Reuters (@Reuters) October 15, 2026

Detienen al propietario del colegio tras la tragedia

Un alto responsable radicado en Peshawar informó a la AFP que el propietario de la escuela fue detenido. Hasta el momento, el despacho no detalla si ya se establecieron las causas del derrumbe ni si hay otros posibles responsables.

Sher Ahmed, vecino del barrio, atribuyó la tragedia a la presunta mala calidad de los materiales de construcción y pidió a las autoridades una investigación exhaustiva.

El vecino también reclamó que se tomen medidas contra cualquier persona que resulte responsable, con el objetivo de evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, expresó su tristeza por la pérdida de vidas, mientras que el presidente Asif Ali Zardari calificó el accidente como un “drama desgarrador” y señaló que la nación comparte el dolor de las familias afectadas.

Los derrumbes en Pakistán han dejado más víctimas

Los derrumbes de techos y edificios son frecuentes en Pakistán, principalmente por normas de seguridad insuficientes y materiales de construcción de mala calidad, según el despacho de AFP.

En junio de este año, más de una decena de niños murieron al colapsar el techo de un centro de apoyo escolar en Lahore, en el este del país.

Además, en 2025, el derrumbe de un edificio de cinco pisos en el barrio de Lyari, en Karachi, dejó 27 personas muertas y 10 heridas.

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