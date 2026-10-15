Tensión en Culiacán: vecinos encaran a fuerzas federales tras detención de mujer en la Laguna Colorada

Enfrentamiento entre habitantes de Laguna Colorada y autoridades. Foto: Uno TV.

Un operativo de fuerzas federales terminó en momentos de tensión y enfrentamientos verbales entre autoridades y habitantes de la comunidad de Laguna Colorada, al sur de Culiacán, donde la detención de una mujer identificada como Carlota y el aseguramiento de tres vehículos y un inmueble provocaron una protesta de vecinos que bloquearon el paso de las unidades oficiales.

Enfrentamiento entre habitantes y autoridades en la Laguna Colorada

La movilización comenzó alrededor de las 3:30 de la madrugada de este jueves, con la participación de elementos del Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Las acciones de seguridad generaron inconformidad entre familiares de la detenida, quienes denunciaron presuntas irregularidades durante las revisiones de domicilios y la desaparición de algunas pertenencias personales.

Los habitantes cuestionaron también la documentación presentada por los agentes para efectuar los cateos, al señalar posibles diferencias entre el inmueble intervenido y el domicilio establecido en la orden judicial. La situación provocó que varias mujeres se colocaran frente a las unidades oficiales para impedir temporalmente el traslado de Carlota.

La tensión aumentó cuando elementos de seguridad intentaron abrirse paso entre las manifestantes, lo que derivó en empujones y forcejeos. Un reportero del periódico El Debate, quien grababa el momento en que las mujeres eran empujadas, también fue alcanzado durante el incidente y terminó en el suelo.

Ante las denuncias, el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa, Óscar Loza Ochoa, acudió personalmente a Laguna Colorada para escuchar a los familiares y dialogar con las autoridades federales.

Autoridades aseguraron que el operativo estaba respaldado por una orden judicial

Durante su intervención, el organismo recibió información de los agentes, quienes aseguraron que el procedimiento estaba respaldado por una orden judicial y que dentro del domicilio habían localizado sustancias que podrían corresponder a droga. Sin embargo, será el Ministerio Público quien determine la naturaleza de los indicios y las posibles responsabilidades.

Tras varias negociaciones, se alcanzó un acuerdo para permitir el traslado de Carlota ante el Ministerio Público Federal, bajo el acompañamiento del director de Quejas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Sus familiares también pudieron seguir el recorrido en otro vehículo.

Loza Ochoa informó que las inconformidades serán documentadas y canalizadas a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para investigar posibles vulneraciones a las garantías de las personas involucradas.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer un balance detallado del despliegue ni la situación legal de los bienes asegurados.

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