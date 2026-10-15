Habrá nueva oferta salarial para trabajadores IMSS tras rechazo en votación

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, anunció que este jueves 15 de octubre instalará una mesa de trabajo con el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) para analizar una nueva propuesta salarial, luego de que la mayoría de los trabajadores rechazó el incremento planteado para el periodo 2026-2027.

En un videomensaje difundido por el IMSS, Robledo señaló que el encuentro buscará analizar alternativas para construir una mejor propuesta de aumento salarial, así como revisar las condiciones laborales del personal del Instituto, dentro de las posibilidades existentes.

El funcionario explicó que la instalación de esta mesa responde al resultado de la Consulta Salarial 2026-2027, convocada por el SNTSS, en la que la mayoría de las y los trabajadores votó en contra de la propuesta presentada.

La oferta sometida a consulta contemplaba un incremento de 2.9% al tabulador salarial y de 3.9% en prestaciones. Tras el rechazo, el titular del IMSS aseguró que la institución respetará la decisión expresada por sus trabajadores y buscará alternativas junto con la representación sindical.

🤝 En @Tu_IMSS respetamos la decisión de las y los trabajadores que, mediante una consulta libre y secreta, votaron sobre la propuesta de incremento salarial.



Como lo informó la presidenta @Claudiashein, instalaremos una mesa de trabajo con el SNTSS para analizar alternativas… pic.twitter.com/oNllkmcZhg — Zoé Robledo (@zoerobledo) October 15, 2026

¿Qué propuso el IMSS en el aumento salarial 2026-2027?

La propuesta sometida a votación durante la consulta sindical contemplaba dos ajustes para el personal del Seguro Social:

2.9% de incremento al tabulador salarial

3.9% de aumento en prestaciones

De acuerdo con Robledo, la mayoría de las personas participantes decidió no aprobar esta propuesta mediante una votación directa y secreta.

El director general del IMSS calificó la consulta como un ejercicio libre y señaló que la institución respetará el resultado. También destacó que la participación de los trabajadores forma parte de los mecanismos de libertad sindical y negociación colectiva establecidos en el marco de la reforma laboral de 2019.

“En el IMSS respetamos esa decisión. Es un ejercicio democrático que fue posible gracias a la reforma en materia de justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva de 2019 y demuestra que la voz de los trabajadores se escucha y cuenta”, expresó.

¿Qué se discutirá en la mesa de negociación del IMSS?

La mesa de trabajo entre el IMSS y el SNTSS tendrá como objetivo analizar alternativas para elaborar una nueva propuesta salarial, después de que la oferta inicial no obtuvo la aprobación mayoritaria de los trabajadores.

Robledo adelantó que las conversaciones también abordarán las condiciones de trabajo del personal del IMSS, además del salario.

El funcionario señaló que la institución buscará construir una propuesta dentro de las posibilidades existentes y atender la decisión expresada en la consulta sindical.

La negociación reunirá a representantes del Instituto y del sindicato para revisar las alternativas que permitan avanzar en las condiciones laborales de quienes trabajan en el Seguro Social.

El anuncio se produjo después de que concluyó la votación de la Consulta Salarial 2026-2027. El resultado abrió la posibilidad de retomar las conversaciones entre ambas partes para revisar la propuesta económica.

IMSS asegura que la atención médica continúa con normalidad

En su mensaje, el titular del Seguro Social afirmó que los servicios médicos se mantienen en funcionamiento mientras se desarrolla el proceso de negociación salarial.

Según Robledo, la atención continúa brindándose con normalidad en todo el país, por lo que el anuncio de la mesa de trabajo no implica, de acuerdo con su declaración, una suspensión de los servicios.

El funcionario también agradeció a las y los trabajadores por participar en la consulta y sostuvo que el Instituto escuchará sus demandas y responderá mediante acciones.

“Vamos a escucharla y vamos a responder con hechos”, afirmó al referirse a la decisión expresada por el personal.

Por su parte, la comunicación institucional del IMSS reiteró que la mesa de trabajo con el SNTSS buscará alternativas para construir una mejor propuesta y continuar con la revisión de las condiciones laborales.

La negociación se realizará después del rechazo a los porcentajes de incremento sometidos a consulta, en un proceso en el que el Instituto y la representación sindical deberán analizar las opciones disponibles para una nueva oferta salarial.

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