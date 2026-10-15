México conserva Categoría 1 en seguridad aérea, pero enfrenta 21 observaciones; esto sigue

Foto: Gettyimages / Ilustrativa

Por ahora, México conservará la Categoría 1 en seguridad aérea, lo que permite a las aerolíneas planear más rutas y viajes, así como comercializar vuelos en Estados Unidos.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) concluyó una evaluación a la autoridad aeronáutica mexicana para determinar que se cuente con la normativa, el personal y los mecanismos necesarios para vigilar la seguridad en las aerolíneas.

En su informe, señaló que la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) mantendrá la clasificación, aunque dejó 21 observaciones pendientes entre 339 reactivos revisados.

Por ello, la FAA volverá al país en diciembre de este año. Revisará los avances y comunicará los resultados de seguimiento en febrero del 2027.

Si México deja de conservar la Categoría 1 en seguridad aérea, las aerolíneas no podrán abrir nuevas rutas a Estados Unidos y perderían la posibilidad de comercializar vuelos con compañías estadounidenses.

¿Cuáles son las 21 observaciones que dejó la FAA a México?

La revisión de la FAA se enfoca en ocho elementos críticos de supervisión. Las 21 observaciones hechas a México son de carácter técnico-operativo y administrativo y se relacionan en cuatro áreas generales:

Normativa: actualización de normas, circulares y manuales.

actualización de normas, circulares y manuales. Inspección: fortalecimiento de los programas de inspección.

fortalecimiento de los programas de inspección. Capacitación: reforzamiento de la preparación del personal.

reforzamiento de la preparación del personal. Recursos humanos: disponibilidad de personal para cumplir las funciones de supervisión.

No hay información pública sobre cada una de las 21 observaciones hechas hasta el corte de esta edición.

¿Qué significa para las aerolíneas y pasajeros conservar la Categoría 1 en seguridad aérea?

La categoría 1 muestra que un país cumple con los estándares de seguridad de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

Con la clasificación, las aerolíneas mexicanas pueden:

Implementar nuevos servicios y rutas hacia Estados Unidos.

Aerolíneas estadounidenses podrían comercializar vuelos operados por compañías mexicanas.

En cambio, la clasificación no representa un cambio directo para los pasajeros, pues el propósito es determinar si una autoridad nacional tiene las condiciones necesarias para regular y supervisar a las compañías aéreas conforme a estándares internacionales.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.