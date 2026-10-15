¿Cuáles son los estados más chismosos de México? Yucatán lidera el ranking

Yucatán lidera este ranking. Foto: Uno TV

Si el chisme tuviera una forma en el mapa de México este sería un triángulo algo irregular, ya que según el ranking del Carácter Mexicano 2026, Yucatán es el estado donde hay más personas que se consideran las más chismosas del país.

Sí, Yucatán encabeza este listado, elaborado por TResearch y Consulta Mitofsky, con 26%, seguido de Oaxaca, con 23% y San Luis Potosí, con 21%.

Entre los estados que se encuentran en la “media nacional del chisme” o los medianamente chismosos, esto es 16% de la población, se encuentran Querétaro, Sonora y la CDMX.

Los 5 estados más chismosos de México

De acuerdo con el estudio Ranking del Carácter Mexicano 2026, estas son las cinco entidades con mayor porcentaje de personas que se consideran mucho o algo chismosas.

Yucatán: 26% Oaxaca: 23% San Luis Potosí: 21% Jalisco: 20% Morelos: 20%

El promedio nacional de personas que se consideran chismosas es de 16%, Yucatán supera esta cifra con 10 puntos porcentuales.

Oaxaca ocupa la segunda posición y San Luis Potosí completa los tres primeros lugares. Jalisco y Morelos también aparecen entre las entidades donde más personas reconocen tener esta característica.

Eso sí, el resultado no significa que todos los habitantes de estos estados sean chismosos. La encuesta registra cómo se describe cada persona, no cuántas veces habla de alguien más ni qué tan aficionada es a compartir rumores.

¿Cuáles son los 5 estados menos chismosos de México?

En el otro extremo de la clasificación aparecen entidades donde una menor proporción de sus habitantes se considera mucho o algo chismosa.

Con los datos proporcionados para este ranking, los cinco estados con los porcentajes más bajos son:

Tlaxcala: 6% Tabasco: 7% Hidalgo: 8% Chiapas: 8% Nayarit: 9%

Tlaxcala registra el porcentaje más bajo, con apenas 6%, mientras que Tabasco alcanza 7%. Hidalgo y Chiapas comparten el siguiente nivel, con 8%, y Nayarit cierra este grupo con 9%.

La distancia entre Yucatán, que encabeza la clasificación con 26%, y Tlaxcala, que registra 6%, es de 20 puntos porcentuales.

¿Quiénes son los más chismosos en México? Los jóvenes encabezan la lista

La edad es uno de los factores que más destacan en los resultados. Entre las personas de 18 a 29 años, 24% se considera mucho o algo chismoso. La proporción disminuye conforme aumenta la edad.

Así queda la comparación:

De 18 a 29 años: 24%

De 30 a 49 años: 16%

Personas de 50 años o más: 14%

La diferencia entre el grupo más joven y el de mayor edad es de 10 puntos porcentuales.

¿Significa que los jóvenes son quienes más difunden rumores? No necesariamente. El estudio no mide la frecuencia con la que una persona habla sobre los demás ni distingue entre una conversación casual, un rumor o una revelación confidencial. Lo que mide es la percepción que cada encuestado tiene de sí mismo.

Y entre mujeres y hombres: ¿quiénes se consideran más chismosos?

La encuesta también encuentra una diferencia por sexo. El 18% de las mujeres se considera mucho o algo chismosa, frente al 14% de los hombres.

La distancia es de cuatro puntos porcentuales.

En cuanto a escolaridad, el indicador alcanza 17% entre las personas sin estudios universitarios y 14% entre quienes cuentan con estudios universitarios.

Estos datos describen diferencias en las respuestas, pero no permiten afirmar que el sexo o el nivel educativo determinen la conducta de una persona. Tampoco explican por qué se presentan esas variaciones.

¿En qué regiones de México hay más personas que se consideran chismosas?

Cuando el ranking Carácter Mexicano 2026 se agrupa por regiones, las diferencias son menores que las observadas entre estados.

El Noreste registra un promedio de 18%, impulsado principalmente por San Luis Potosí, con 21%. Occidente y Bajío también alcanzan 18%, con Jalisco como su entidad más alta, con 20%.

En contraste, Centro y Sur-Sureste registran 15.

Esto muestra que una entidad puede destacar en la clasificación nacional sin que las diferencias regionales sean igual de pronunciadas. El mapa del chisme, al menos según la autopercepción, tiene contrastes más marcados entre algunos estados que entre las grandes regiones del país.

¿Cómo se hizo el ranking de los estados más chismosos?

El Ranking del Carácter Mexicano 2026, elaborado por TResearch y Consulta Mitofsky, parte de una pregunta directa: “¿Qué tan chismoso se considera usted?”

Las personas podían responder mucho, algo, poco o nada. Para calcular el indicador se sumaron las respuestas “mucho” y “algo”.

El estudio reunió 14 mil 760 entrevistas válidas en las 32 entidades de México, realizadas entre abril y octubre de 2026.

Hay una precisión fundamental para interpretar los resultados: se trata de un ejercicio de autopercepción. La encuesta no comprueba quién cuenta más secretos, quién difunde más rumores o qué población participa con mayor frecuencia en conversaciones sobre otras personas.

El chisme también nos une: lo que dice la ciencia

El Diccionario de la Lengua Española define al chisme como una noticia verdadera o falsa, o comentario con que generalmente se pretende indisponer a unas personas con otras o se murmura de alguna. También define al chismoso como alguien que chismorrea o tiene inclinación a ello.

Por lo que si tu estado quedó entre los más chismosos, no te apenes: hablar de los demás también tiene su lado social, según la ciencia. El antropólogo Robin Dunbar, de la Universidad de Oxford, explica en su libro “Grooming, Gossip, and the Evolution of Language” que el chisme nos ayuda a crear vínculos y mantenernos conectados.

Eso sí, una cosa es platicar sobre lo que pasa y otra inventar rumores o divulgar secretos para perjudicar a alguien. Así que ya sabes: chismear es parte de la convivencia, pero todo depende de cómo y para qué lo hagamos. Y tú, ¿te consideras chismoso?

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