Jalisco investiga a 17 policías por uso excesivo de la fuerza en marcha por agua limpia

Investigan a 17 policías por operativo en Casa Jalisco. Foto: Pexels

La Secretaría de Seguridad de Jalisco investiga a 17 policías por presuntamente hacer un uso excesivo de la fuerza durante la Marcha por el Agua Limpia, realizada el domingo 11 de octubre frente a Casa Jalisco, en Guadalajara.

También señaló que los cinco directivos presentes tienen algún grado de responsabilidad en las acciones policiales desplegadas durante la movilización.

¿Por qué investigan a 17 policías en Jalisco?

El secretario de Seguridad estatal, Juan Pablo Hernández González, informó que los oficiales fueron citados a declarar por posibles actuaciones fuera de los protocolos y reacciones desproporcionadas durante el operativo.

Hernández González explicó que el área de Asuntos Internos de la dependencia abrió una investigación por instrucciones del gobernador Pablo Lemus Navarro, con el objetivo de esclarecer lo ocurrido durante la protesta.

El expediente reúne más de 200 videos que serán revisados para determinar la actuación de los elementos y el grado de responsabilidad de cada uno.

De acuerdo con el secretario, las sanciones dependerán de los resultados de la investigación y podrían incluir amonestaciones o la separación definitiva del cargo.

¡¡El Secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández debe de Renunciar!!



Dice que ya está en investigación a 17 policías que el mandó a q golpearan y torturaran a los estudiantes. Que siempre da la cara como siempre, asegura.



Debería de renunciar este torturador.

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¿Cómo ocurrió el enfrentamiento en Casa Jalisco?

La movilización reunió a habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) que exigieron una solución al suministro de agua turbia, de color café y con olor a drenaje en distintas colonias.

La marcha partió de la glorieta de La Minerva y avanzó durante casi dos horas hasta Casa Jalisco, residencia oficial del gobernador. La protesta se desarrolló de forma pacífica durante gran parte del recorrido, pero al llegar al inmueble un grupo de asistentes derribó las vallas colocadas frente al lugar.

Posteriormente se registraron enfrentamientos entre manifestantes y elementos antimotines, durante los cuales se utilizaron gas lacrimógeno, chorros de agua y bombas aturdidoras.

El Gobierno de Jalisco reportó 39 personas detenidas, 28 policías lesionados —dos de gravedad— y 31 civiles atendidos médicamente.

Tras los hechos, autoridades estatales atribuyeron la violencia a la presunta participación de un grupo de choque de alrededor de 400 personas.

CNDH investiga posibles violaciones a derechos humanos

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) inició una investigación por probables violaciones a derechos humanos durante y después de la manifestación, luego de ejercer su facultad de atracción.

El organismo informó que espera recibir formalmente el expediente integrado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ).

Además, se reunió con representantes de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos del estado para solicitar información sobre la situación jurídica de las 39 personas detenidas. Actualmente, todos los detenidos ya fueron puestos en libertad.

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