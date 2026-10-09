Natanael Cano cancela conciertos de su gira; estas son las ciudades afectadas

El cantante busca cuidar su salud. FOTO: Cuartoscuro

Natanael Cano pospuso las fechas restantes de su gira “Natanael Cano Vol. 1 Tour”, además de suspender sus apariciones públicas y otros compromisos hasta nuevo aviso. La decisión fue anunciada por el equipo del cantante y su sello discográfico.

El equipo del sonorense también pidió privacidad para él y su familia, al tiempo que agradeció la comprensión de sus seguidores.

¿Por qué canceló Natanael Cano sus conciertos?

🔴 #Sonora | Tras la polémica por el video en el que golpeó a pedradas una camioneta de lujo porque ya no le gustaba el color, @NatanaelCan0 anunció una pausa en su gira por motivos de salud y bienestar.



El cantante hermosillense suspenderá temporalmente las fechas restantes de… pic.twitter.com/Q5UHqU82l2 — Michelle Rivera (@michelleriveraa) October 9, 2026

A través de un comunicado, difundido en sus historias de Instagram y recuperado por usuarios, los representantes del intérprete señalaron que la medida responde a la necesidad de priorizar la salud y el bienestar del intérprete de corridos tumbados, aunque no ofrecieron más detalles sobre su estado.

“Después de una cuidadosa evaluación, Natanael Cano ha tomado la decisión de posponer las fechas restantes de su gira “Natanael Cano Vol 1″, para enfocarse en su salud y bienestar. Entendemos que esta noticia será decepcionante para los fans que tenía planeado asistir a los conciertos, y ofrecemos nuestras más sinceras disculpas por los inconvenientes que esta decisión pueda ocasionar”. Equipo de Natanael Cano

El anuncio se dio después de que el cantante compartiera un video en el que aparece lanzando piedras contra su propio vehículo, valuado en más de un millón de pesos, bajo el argumento de que ya no le gustaba el color.

Sin embargo, el comunicado de su equipo no estableció una relación entre ese video y la decisión de posponer los conciertos. Tampoco precisó cuánto tiempo permanecerá alejado de sus compromisos públicos.

Por el momento, sus representantes indicaron que los boletos serán reembolsados a través de los puntos de venta originales donde fueron adquiridos.

¿Qué conciertos de Natanael Cano fueron pospuestos?

Las presentaciones que estaban programadas quedaron pospuestas; se trata de 10 eventos que estaban programadas entre octubre y diciembre de 2026.

Estas son las fechas y ciudades afectadas:

17 de octubre: Mérida, Yucatán

Mérida, Yucatán 30 de octubre: Veracruz, Veracruz

Veracruz, Veracruz 31 de octubre: Puebla, Puebla

Puebla, Puebla 6 de noviembre: Toluca, Estado de México

Toluca, Estado de México 7 de noviembre: Oaxaca de Juárez, Oaxaca

Oaxaca de Juárez, Oaxaca 14 de noviembre: Mexicali, Baja California

Mexicali, Baja California 21 de noviembre: Morelia, Michoacán

Morelia, Michoacán 27 de noviembre: Monterrey, Nuevo León

Monterrey, Nuevo León 28 de noviembre: Torreón, Coahuila

Torreón, Coahuila 5 de diciembre: Acapulco, Guerrero

La gira tenía previsto concluir el 5 de diciembre de 2026, con la presentación programada en Acapulco.

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