Paulo Londra presenta “entre CIELOS” en el Monumento a la Revolución

La presentación fue en un concierto gratuito. Foto: Especial

Paulo Londra convirtió el Monumento a la Revolución en punto de encuentro para sus seguidores al presentar “entre CIELOS”, su tercer álbum de estudio, en un concierto gratuito en la Ciudad de México. Desde antes de que el artista apareciera, el público se reunió alrededor del recinto para acompañar una tarde marcada por el estreno de su nuevo material.

El show estaba anunciado para las 17:30 horas, pero Londra salió cerca de las 17:55. Abrió con “No Pain No Gain” y, a partir de ese momento, el público respondió cantando y levantando sus celulares entre las luces del escenario. Durante la presentación interpretó exclusivamente temas de “entre CIELOS”.

El cantante agradeció la respuesta de los asistentes y compartió que este proyecto está dedicado a su esposa, a sus hijas y a las personas que lo han acompañado. También se mostró sorprendido por la cantidad de fans que se reunieron para verlo.

A diferencia de un concierto convencional, la presentación mantuvo una cercanía particular con el público. Desde el escenario, Londra respondió a los gritos y acompañó a los asistentes que cantaban fragmentos de las canciones, mientras el recinto se llenaba de celulares encendidos y luces azules.

Luces y humo acompañaron la presentación. Foto: Lorena Fuerte

La noche también tuvo un momento de apoyo colectivo; durante una canción, el intérprete detuvo brevemente el concierto al enterarse de que una menor se había perdido entre el público. Desde el escenario pidió a las personas ayudar a localizarla; poco después, la menor fue encontrada.

El anuncio cambió por unos minutos el ritmo del show, pero también dejó ver la reacción de los asistentes, quienes colaboraron con la búsqueda. Una vez resuelta la situación, la música continuó y la atención regresó al escenario.

El público siguió el show con los celulares encendidos. Foto: Lorena Fuerte

La conexión con los seguidores se mantuvo durante todo el evento. Varias personas cantaron un tema que ya conocían antes de escucharlo en vivo y, cuando parecía que el show terminaría, el público comenzó a pedir “otra, otra”. Londra regresó para interpretar una canción más de su nuevo álbum.

Con música, humo y luces de colores, la presentación dejó una imagen cercana del artista con su público mexicano. El concierto sirvió como una celebración del lanzamiento de “entre CIELOS” y como un agradecimiento directo a quienes han seguido su carrera.

La respuesta del público confirmó el interés por esta nueva etapa del cantante argentino. Sin recurrir a una producción cerrada o a un recinto de paga, Paulo Londra eligió un espacio abierto para compartir su disco y agradecer personalmente el acompañamiento de sus seguidores.