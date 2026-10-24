Música, teatro y baile: así se prepara el musical “Buena Vista Social Club” para su estreno en México

El ritmo de Cuba comienza a llegar a México con los preparativos de “Buena Vista Social Club”, el musical que se presentará en el Teatro de los Insurgentes el próximo 12 de noviembre, después de su paso por Broadway.

Antes de su primera función, Unotv.com tuvo acceso a uno de los ensayos, donde los músicos y actores mostraron parte del trabajo detrás de esta producción que busca llevar al público por un recorrido musical a través de la historia de Cuba.

Una historia que recorrerá dos épocas de Cuba

Fue en la sala de ensayos del Teatro Telcel donde comenzó esta experiencia, los músicos y actores llegaban al lugar, saludando a todos con una sonrisa, antes de prepararse para interpretar las canciones, los bailes y a sus personajes.

Musical Buena Vista Social Club Foto: Uno TV

Julieta González, directora de Ocesa Teatro , nos dio la bienvenida y explicó la emotividad que representa esta obra, inspirada en personajes reales y en los sueños que los llevaron a formar parte de la historia musical cubana.

“Estamos presentando una historia amorosa, una historia que nos va a conmover a todos, una historia que nos habla de sueños que finalmente se realizan”, mencionó.

Llegó el momento y los músicos comenzaron a tocar y el sonido de inmediato invitaba a bailar, transportándonos a una época distinta, pues la historia se desarrolla en la Cuba de los años 50, antes de la Revolución Cubana, y en la década de los 90, durante el llamado periodo especial.

Los artistas bailaban de forma espectacular al ritmo del son cubano, mientras presenciamos cómo Compay Segundo de joven invitó a una Omara joven a tocar con ellos.

Los músicos también serán protagonistas

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue que los músicos no estarán en el foso de la orquesta, sino que permanecerán sobre el escenario, convirtiéndose en parte de la historia junto con los actores y bailarines.

El musical de Buena Vista Social Club Foto: Uno TV

Por su parte, Jaime Ontiveros, supervisor de producción, destacó que presenciar un ensayo permite conocer la esencia del espectáculo antes de incorporar todos los elementos que formarán parte del montaje final.

“Van a ver ahorita la esencia sin todos los adornos que son maravillosos, que es la escenografía, la iluminación, el audio, etcétera”, señaló.

Y precisamente eso fue lo que pudimos presenciar: un primer acercamiento a la música, las interpretaciones y el trabajo de los artistas, antes de que la escenografía, la iluminación y el vestuario completen la experiencia.

Será el próximo 12 de noviembre cuando “Buena Vista Social Club” llegue al Teatro de los Insurgentes, convirtiendo el trabajo de estos ensayos en un espectáculo que llevará al escenario parte de la historia musical de Cuba.

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