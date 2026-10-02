“Rojo Amanecer” y otras 5 películas sobre la Matanza de Tlatelolco del 2 de octubre de 1968

6 películas que debes ver en este 2 de octubre | Fotos: Uno TV

El lunes 2 de octubre de 2026 se cumplirán 58 años de la “Matanza de Tlatelolco” de 1968. A lo largo del tiempo, se han estrenado múltiples películas que hablan de este acontecimiento histórico o se desarrollan alrededor de las manifestaciones estudiantiles de la época.

El Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano en la Ciudad de México (Procine) hizo un repaso, en 2024, con seis películas que giran alrededor del 2 de octubre.

6 películas sobre el 2 de octubre de 1968

1. Rojo Amanecer

Rojo Amanecer es una cinta de 1989 dirigida por Jorge Fons, también director de El Callejón de los Milagros. Sin dejar que la cámara abandone el interior de un departamento del Edificio Chihuahua, el cineasta narra una ficción sucedida entre el 2 y el 3 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, Ciudad de México.

Protagonizada por María Rojo, Héctor Bonilla, Jorge Fegan, Ademar Arau, Bruno Bichir, Demián Bichir y Eduardo Palomo, esta cinta obtuvo 9 nominaciones al Premio Ariel, incluidas las categorías de Mejor Película, Mejor Edición y Mejor Argumento Original.

2. “No nos moverán”

Pierre Saint-Martin irrumpió en 2024 con “No nos moverán”, una película que se llevó cuatro premios Ariel: Mejor actriz (Luisa Huertas), Mejor revelación actoral (José Alberto Patiño), Mejor guion original y Mejor ópera prima.

“No nos moverán” sigue a Socorro, una testaruda abogada obsesionada con encontrar al soldado que mató a su hermano durante la masacre estudiantil de 1968 en Tlatelolco. Esta necesidad de justicia enmascara una antigua culpa que la ha enemistado con su hermana Esperanza y su hijo Jorge.

Después de décadas de espera, recibe la pista faltante para encontrar al soldado, lo que la lleva a conjurar un absurdo plan de venganza poniendo en riesgo su patrimonio, su familia, e incluso su vida.

3. Tlatelolco, verano del 68

En 2013, Carlos Bolado estrenó una nueva intriga con tintes políticos, aunque románticos, con Tlatelolco, verano del 68. Se trata de una historia de romance alrededor del movimiento estudiantil en la Ciudad de México, en los meses previos a los Juegos Olímpicos de 1968.

Cassandra Ciangherotti y Christian Vazquez protagonizan esta cinta que da una nueva mirada a lo sucedido el 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas.

Se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Morelia y en 2018, con motivo del 50 aniversario del movimiento de 1968 y acusando un intento de censura del gobierno, fue reestrenada bajo el formato de miniserie de 12 episodios, con varias escenas inéditas, y transmitida por TV UNAM.

4. El grito

El grito es un documental de Leobardo López Arretche que ofrece un testimonio sobre el movimiento estudiantil de 1968 en la Ciudad de México, desde el mes de julio hasta la masacre del 2 de octubre en Tlatelolco. Aborda imágenes de las manifestaciones y la represión hasta culminar con la inauguración de los Juegos Olímpicos.

Los estudiantes del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) tomaron la decisión de filmar los acontecimientos del movimiento estudiantil de hace 55 años.

Recopilaron alrededor de 8 horas de filmación, material que fue organizado bajo la dirección de López Arretche. Fue el primer largometraje del CUEC, y es el único testimonio fílmico desde el interior del movimiento.

5. Borrar de la memoria

Borrar de la memoria es una película de 2010 dirigida por Alfredo Gurrola, autor de Llámenme Mike. Esta es una historia de amor que se transforma en una historia de persecuciones y asesinatos sin esclarecer en el contexto de la masacre estudiantil de 1968.

Más de 40 años después, un periodista tenaz se da a la tarea de aclarar los crímenes bajo condiciones muy peligrosas, con el objetivo de llevar la verdad ante la justicia. Esta es otra película que explora una revisión histórica del 2 de octubre.

6. Los Parecidos

A diferencia del resto de películas enlistadas por Procine, Los Parecidos no habla directamente de los movimientos estudiantiles, ni de la masacre en Tlatelolco. En esta cinta de terror, usa al 2 de octubre como el marco de reunión de varios personajes que se enfrentarán a una aterradora experiencia.

Isaac Ezban, director de Mal de Ojo y El Incidente, se llevó varios premios y reconocimientos en festivales como Morbido Film Fest, Buffalo Dreams Fantastic Film Festival y el Festival de Cinema Fantastic de Catalunya.

Estas son solo algunas películas que hablan de lo sucedido el 2 de octubre de 1968 y es posible que no sean las únicas que se hagan en el futuro por parte de cineastas e investigadores que deseen esclarecer, mediante el cine, lo sucedido hace 55 años.

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