Stray Kids se une a BTS en presunto boicot a los Grammy 2027: ¿cuál es la razón?

Stray Kids no presentará música para el Grammy 2027. Foto: AFP

Stray Kids no competirá en los premios Grammy 2027 y su decisión obedecería a un posible boicot a la ceremonia, luego de que el grupo surcoreano no presentara ninguna canción para ser considerada en la próxima edición.

De acuerdo con el medio Edaily, JYP Entertainment confirmó este 2 de octubre que Stray Kids no presentó ninguna obra para los Grammy, pero la agencia no explicó las razones de la decisión.

La noticia llega después de que BTS anunciara en julio que tampoco presentaría música para competir en los Grammy 2027, en medio de la polémica por la creación de una nueva categoría dedicada al pop asiático.

Por ello, se relaciona la decisión de Stray Kids con la postura que tomó BTS, sin embargo, hasta ahora JYP Entertainment no ha confirmado que el grupo haya decidido no participar como una protesta contra los Grammy o contra la nueva categoría.

¿Stray Kids está boicoteando los Grammy?

De acuerdo con el medio musical NME, Stray Kids se sumó a BTS al no presentar su música para la edición de 2027 y la decisión podría estar relacionada con la nueva categoría de Best Asian Pop Music Performance, que debutará en los próximos Grammy.

Sin embargo, el único pronunciamiento de JYP Entertainment sobre la participación del grupo fue confirmar que Stray Kids no presentó ninguna obra. La compañía no señaló que esto fuera consecuencia de la creación del nuevo premio.

¿Qué tiene que ver la nueva categoría de los Grammy?

La Academia de la Grabación creó para 2027 la categoría Best Asian Pop Music Performance, que reconocerá interpretaciones de pop asiático.

La nueva categoría contempla géneros como K-pop, J-pop y C-pop; su creación generó un debate sobre la manera en que los Grammy reconocen a los artistas asiáticos dentro de la ceremonia.

La controversia aumentó después de que BTS anunciara que no presentaría su música para la edición de 2027.

De acuerdo con Edaily, BTS tomó esta decisión en protesta por la creación de la categoría “Asian Pop”. Los integrantes expresaron su deseo de que su música sea escuchada y valorada sin dividirla por región o idioma.

BTS había sido nominado cinco veces a los Grammy, aunque nunca ha ganado una estatuilla.

En julio, el grupo anunció que no presentaría ninguna canción o álbum para ser considerado en la edición de 2027.

Stray Kids sí podrá votar en los Grammy

La decisión resulta todavía más llamativa porque los ocho integrantes de Stray Kids fueron invitados este año a formar parte de la Academia de la Grabación como miembros con derecho a voto.

De acuerdo con el sitio especializado Soompi, Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N podrán participar en el proceso de votación de los Grammy, pese a que el grupo no presentó música para competir en esta edición.

Sin una inscripción formal, las canciones de Stray Kids no podrán ser consideradas para una nominación en los Grammy 2027.

La ceremonia se realizará el 7 de febrero de 2027, mientras que las nominaciones están previstas para anunciarse el 16 de noviembre de 2026.

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