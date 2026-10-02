G7 acuerda liberar hasta 100 millones de barriles de diésel y petróleo para contener precios

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Los dirigentes del G7 acordaron liberar hasta 100 millones de barriles de diésel y petróleo durante los próximos cuatro meses, con el objetivo de reducir la presión sobre los precios de los combustibles.

El acuerdo contempla la liberación de reservas estratégicas bajo la coordinación de la Agencia Internacional de la Energía (AIE). Los países también acordaron no prohibir las exportaciones de combustibles entre los integrantes del grupo.

¿Cuándo comenzará la liberación de reservas?

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, informó que se pondrán en el mercado reservas “sustanciales” durante los próximos 20 días.

La declaración conjunta de los integrantes del G7 señala que podrían analizar posteriormente la posibilidad de liberar reservas adicionales.

El grupo está integrado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido.

Macron señaló que estas decisiones deberían contribuir a reducir los precios de los carburantes, que han aumentado debido a la guerra en Oriente Medio.

G7 descarta prohibir exportaciones de combustibles

Otro de los acuerdos fue mantener las exportaciones entre los países miembros.

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Macron afirmó que existe el compromiso de que no haya una prohibición de las exportaciones, después de que Estados Unidos había presionado para que Europa recurriera a sus reservas y había planteado restringir sus envíos de combustibles hacia la Unión Europea.

Por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó en Truth Social que Europa había aceptado poner en el mercado una cantidad importante de diésel almacenado y aseguró que el proceso comenzaría de inmediato.

La Comisión Europea había advertido previamente que una prohibición estadounidense afectaría su confianza en Estados Unidos como socio.

¿Por qué subieron los precios del diésel?

El mercado energético se ha visto afectado por distintos factores, entre ellos los ataques ucranianos contra infraestructura energética rusa y el bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de Irán.

De acuerdo con Macron, los países del G7 también acordaron trabajar para reducir los márgenes de los refinadores y los costos de transporte, que aumentaron debido a las restricciones en el estrecho de Ormuz.

La posible interrupción de los suministros estadounidenses tendría un impacto importante en la Unión Europea, debido a que 50% del diésel importado por los países del bloque procede de Estados Unidos.

¿Cuánto cuesta actualmente el diésel?

En la Unión Europea, el precio del diésel en las estaciones de servicio alcanzó un nuevo máximo histórico, con un promedio semanal de 2.24 euros por litro, equivalentes a 2.52 dólares.

En Estados Unidos, el combustible llegó a finales de septiembre a un récord de 6.53 dólares por galón, equivalente a 3.78 litros.

El aumento de los precios de la energía también contribuyó a que la inflación de la zona euro alcanzara 3.8% en septiembre, su nivel más alto en tres años.

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