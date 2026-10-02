Nace Skydance, la fusión de Paramount y Warner Bros: tendrían que producir el 40% de sus películas en EE.UU.

Fusión de Warner Bros. y Paramount se llamará Skydance | Imagen: X (@paramountco)

La fusión de los estudios Warner Bros. y Paramount recibirá el nombre de Skydance, según anunció la compañía de David Ellison este viernes a través de redes sociales. Para lograr la fusión, el nuevo conglomerado se comprometió a producir el 40% de sus películas en Estados Unidos (EE.UU.) si se aprueba un crédito fiscal federal y si California o Nueva York eliminan su límite anual de degravaciones.

Skydance incluirá las marcas de Paramount, Warner Bros., DC, CNN, Paramount+, CBS, Nickelodeon y HBO Max, según se confirmó oficialmente este 2 de octubre.

¿Por qué se eligió el nombre de Skydance?

David Ellison, CEO de Paramount Skydance Corporation, explicó en X (antes Twitter) las razones del nuevo nombre tras la fusión de Paramount y Warner Bros.

“Queríamos preservar lo que ha hecho icónico a cada uno de estos estudios”. David Ellison

What once was the peak, is now just the beginning.



Paramount and Warner Bros. shaped over a century of culture. By combining them, we aren't rewriting history — we're equipping these iconic studios with a more powerful engine. Together, we are Skydance: a creative-first home for… pic.twitter.com/uInLRY3IrE — David Ellison (@ellisonskydance) October 2, 2026

El empresario reconoció que ambos estudios cuentan con “identidades distintas, legados extraordinarios y marcas que han resonado con audiencias durante generaciones“, por lo que su intención es que la nueva identidad corporativa no eclipsara a ninguno de los dos.

Y agregó: “Queríamos un nombre que le diera a la compañía combinada una identidad propia, al tiempo que permitiera que Paramount y Warner Bros. — y todas nuestras extraordinarias marcas — permanecieran en el centro de atención“.

Ellison aseguró tener grandes metas para Skydance y que brindará a ambas compañías la oportunidad de crecer, contar historias y llevarlas a audiencias aún más amplias en todo el mundo.

“No podría estar más emocionado por lo que vamos a construir juntos“, remató.

Skydance no es un nombre nuevo para Ellison

El propio David Ellison fundó Skydance Media en 2010 y, durante casi 16 años, formó parte de las producciones de Paramount antes de que ambas compañías se fusionaran en 2025.

Desde hace poco más de un año, el empresario fungió como director ejecutivo de Paramount Skydance Corporation. A partir de ahora, Skydance es el nombre del nuevo conglomerado.

Cabe destacar que el propio Ellison anunció el pasado miércoles que Ynon Kreiz, exdirector de Mattel, fungirá como codirector ejecutivo de la empresa combinada.

¿A qué se comprometió Paramount para fusionarse con Warner Bros.?

Paramount Skydance llegó a un acuerdo con un grupo de fiscales estatales para poner fin a una disputa antimonopolio, con lo que se encaminó a comprar Warner Bros. Discovey por 111 mil millones de dólares, según confirmó Rob Bonta, fiscal de California, Estados Unidos (EE.UU.), el pasado 21 de septiembre,

“Hemos alcanzado un acuerdo de conciliación con Paramount que incluye barreras de protección ejecutables por el tribunal para resolver las cuestiones antimonopolio en el centro de nuestro caso“, anunció Bonta a través de X.

We’ve reached a settlement agreement with Paramount that includes court enforceable guardrails to resolve the antitrust issues at the center of our case, protect competition and consumer choice, and provide for the production of significantly more films and a minimum of $1.5… pic.twitter.com/6bnckAfj1B — Rob Bonta (@AGRobBonta) September 21, 2026

Bonta detalló el pasado 23 de septiembre que, en caso de aprobarse un crédito fiscal federal por película de al menos 20% y si se aprueba un crédito fiscal estatal más expansivo en California o Nueva York, la inversión en producción tendría que aumentar al 40% de toda la producción de películas en Estados Unidos en lugar del extranjero.

Por otro lado, informó que Paramount acordó un período de cinco años, donde la compañía fusionada se comprometió a lanzar:

30 películas al año, incluyendo 20 lanzamientos amplios, en los dos primeros años.

32 películas al año, con 21 estrenos amplios, en los años tres, cuatro y cinco.

Al menos cuatro películas independientes en cada año del período de compromiso.

Si Paramount no cumple con este requisito de producción de películas en cualquier año, la compañía deberá desinvertir en Miramax Studios y debe pagar 30 millones de dólares por película perdida para los fondos fiduciarios de salud y jubilación asociados con:

Writers Guild of America (WGA)

International Alliance of Theatrical Stage Employees (IATSE)

Directors Guild of America (DGA)

International Brotherhood of Teamsters (IBT)

National Association of Attorneys

Skymedia, tal como se llama el conglomerado desde este viernes, también debe gastar mil 500 millones de dólares adicionales en producción de cine y televisión de los Estados Unidos durante cinco años, o 300 millones de dólares al año por encima de su línea de base de 2025.

Más acuerdos para la formación de Skydance

Durante cinco años, Skydance debe negociar los canales de cable básicos de Paramount independientemente de las negociaciones para los canales de cable básicos de Warner Bros., preservando la dinámica competitiva existente entre las empresas.

“La preservación de la competencia ayuda a mantener los precios bajos para los consumidores“, expresó Bonta.

La empresa fusionada también debe continuar ofreciendo un servicio de transmisión gratuita, como Pluto TV, y mantener su servicio y calidad actuales. Además, la compañía aceptó un Consejo de Independencia Editorial de Noticias para ayudar a CNN y CBS a mantener la independencia editorial.

Finalmente, la empresa fusionada comprometerá 47.5 millones de dólares en un Fondo de la Fuerza Laboral durante cinco años para la capacitación y el desarrollo profesional para los trabajadores que están desplazados por la fusión.

En este sentido, la empresa fusionada también deberá honrar los acuerdos de negociación colectiva previamente establecidos y negociar de buena fe con los sindicatos en los próximos años.

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