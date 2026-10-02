Rezago en fiscalías: 40% de los casos termina archivado

México cerró 2025 con 2.9 millones de carpetas de investigación pendientes en las fiscalías, un rezago que, de acuerdo con Susana Camacho, coordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa, se ha incrementado año con año y responde a distintos problemas en las instituciones encargadas de investigar los delitos.

En entrevista con A las Nueve en Uno, Susana Camacho explicó que entre los factores se encuentran la falta de personal, capacitación y estrategias claras. También señaló que, a casi dos décadas del inicio de la implementación del sistema de justicia penal acusatorio, algunas fiscalías no han logrado adaptar su forma de trabajo a un modelo en el que los fiscales deben preparar y presentar los casos ante los jueces.

La especialista sostuvo que el problema no se origina en los poderes judiciales, sino principalmente en las fiscalías, pues una proporción reducida de los casos llega ante los jueces. Según explicó, muchas carpetas permanecen dentro de estas instituciones sin avanzar hacia una resolución judicial.

Camacho indicó que alrededor de 40% de los casos que llegan a las fiscalías termina archivado en México, un rezago atribuido tanto a la falta de seguimiento como a la insuficiencia de personal para atender cada expediente.

Pocos mecanismos de solución contribuyen al rezago en fiscalías de México

Otro problema, añadió, es el bajo aprovechamiento de los mecanismos alternativos de solución de controversias. De acuerdo con los estudios de México Evalúa, las fiscalías canalizan en promedio apenas 4% de los casos a estas vías, pese a que algunos conflictos, como amenazas, problemas entre vecinos o pequeñas deudas, podrían resolverse mediante procedimientos alternativos.

La coordinadora también advirtió que la carga de trabajo aumenta conforme crecen la criminalidad y la demanda de justicia, sin que necesariamente se incremente el personal o se establezcan estrategias para atender los delitos de mayor impacto. Como referencia, mencionó el estudio Radiografía de las Fiscalías, elaborado por México Evalúa, que analiza las condiciones y los desafíos de estas instituciones.

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