Aumento del Seguro Social 2027: qué revisar antes del anuncio del 14 de octubre

El aumento oficial del COLA se conocerá el 14 de octubre de 2026. Foto: Envato

La proyección del aumento del Seguro Social apunta a un incremento superior al de 2026, aunque el porcentaje definitivo todavía depende de los últimos datos de inflación.

La Administración del Seguro Social (SSA) anunciará el 14 de octubre el Ajuste por Costo de Vida (COLA) correspondiente a 2027. El aumento se aplicará a los beneficios pagados desde enero de 2027.

Las estimaciones publicadas en septiembre de 2026 sitúan el posible aumento entre 3.2% y 3.6%, aunque todavía falta conocer el dato de inflación del mes. La Senior Citizens League calcula actualmente un 3.5%, mientras la Asociación Americana de Personas Jubiladas (AARP) proyecta 3.6%.

Pero antes del anuncio oficial, los beneficiarios pueden revisar su pago actual, las deducciones y la información registrada en su cuenta de la SSA.

¿Qué debe revisar cada beneficiario antes del anuncio?

La llegada del nuevo COLA también permite comprobar que el beneficio actual y las deducciones sean correctos. La cuenta personal de my Social Security permite consultar información sobre los beneficios, las cartas de verificación y los avisos anuales relacionados con el COLA.

También es importante revisar el registro de ingresos que utiliza la SSA para calcular los beneficios. La agencia recomienda comprobar que los salarios de cada año estén registrados correctamente, ya que errores u omisiones pueden afectar el monto de los beneficios.

Si aparece un ingreso que no corresponde al beneficiario o falta parte de sus salarios, la SSA permite solicitar una corrección. Algunas personas pueden hacerlo directamente desde su cuenta de my Social Security; en otros casos deben presentar documentación que respalde el cambio, como formularios W-2 o declaraciones de impuestos.

La cuenta también permite consultar estimaciones personalizadas de futuros beneficios para quienes todavía no los reciben. Esas proyecciones se calculan a partir del historial de ingresos registrado por la SSA y de la edad en la que la persona solicita el beneficio.

Cualquier diferencia conviene reportarla antes de que entre en vigor el nuevo COLA, en lugar de asumir que el aumento corregirá automáticamente un problema previo.

¿Qué descuentos pueden reducir el aumento del Seguro Social?

El COLA no significa necesariamente que todo el incremento termine como dinero adicional en la cuenta bancaria. Algunos descuentos pueden reducir el aumento mensual que recibe cada persona.

En 2026, la prima estándar de Medicare Parte B es de 202.90 dólares mensuales. Los fideicomisarios de Medicare estimaron inicialmente una prima de 209.50 dólares para 2027, aunque esa cifra es una estimación y no debe confundirse con el monto definitivo.

También pueden existir retenciones de impuestos federales. La SSA permite que los beneficiarios soliciten, modifiquen o cancelen voluntariamente la retención de impuestos sobre sus pagos mediante su cuenta de my Social Security.

Además, hasta 85% de los beneficios del Seguro Social puede estar sujeto a impuestos federales dependiendo de los ingresos combinados del beneficiario.

Para una persona que presenta una declaración individual, el umbral indicado por la SSA es de 25 mil dólares de ingresos combinados; para una declaración conjunta es de 32 mil dólares.

¿Cuándo se hará efectivo el aumento del Seguro Social de 2027?

El ajuste será efectivo para los beneficios correspondientes a diciembre de 2026, que se pagan en enero de 2027.

Los beneficiarios recibirán posteriormente información personalizada sobre su nuevo monto. La SSA también permite consultar el aviso anual del COLA mediante la cuenta de my Social Security.

Hasta entonces, las cifras de 3.2%, 3.5% o 3.6% deben tratarse como proyecciones y no como el aumento definitivo. El porcentaje final dependerá del cálculo que realice la SSA con los datos completos del tercer trimestre.

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