ICE te para en el auto: cuáles son tus derechos, según las nuevas reglas

La parada la realizan agentes que completaron cursos específicos. Foto: AFP

Los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) deberán cumplir requisitos precisos cada vez que paran un auto, entre ellos identificarse con luces y sirenas y llevar la cámara corporal encendida. Las reglas tampoco les permiten perseguir a un vehículo que no se detiene, según un memorando interno de la agencia obtenido por The Associated Press (AP).

El documento, fechado el 30 de septiembre de 2026, fijó las condiciones que los agentes deben respetar al detener un vehículo. Esas reglas se suman a las protecciones que la Constitución da al conductor y a los pasajeros, que aplican sin importar el estatus migratorio de la persona.

¿Cómo debe ser una parada de ICE según las nuevas reglas?

El memorando lleva la firma de Marcos D. Charles, director ejecutivo asociado de ICE, y se dirige a la división de Operaciones de Detención y Deportación, la encargada de los arrestos migratorios. El texto fija quién puede parar un auto y con qué equipo, además de la prohibición de perseguir vehículos bajo cualquier circunstancia.

Un conductor puede fijarse en varios elementos concretos para saber si la parada sigue esas condiciones.

La parada la realizan agentes que completaron uno de cinco cursos específicos de la agencia; el resto solo participa como apoyo

El vehículo oficial cuenta con luces y sirenas que lo identifican como de una agencia del orden al activarse

Todos los agentes presentes llevan su cámara corporal puesta y encendida

Los agentes no persiguen al auto que no se detiene y anotan sus datos para investigarlo después

Las maniobras para inmovilizar un auto, como encerrarlo con otro vehículo o usar barras de púas, quedan reservadas a agentes con capacitación especial

ICE restó peso al documento y lo describió como uno de los recordatorios que su dirección emite de vez en cuando, además de aclarar que las paradas de vehículos y los arrestos continúan. La guía llegó después de que un agente baleara en septiembre a un repartidor en Austin, Texas, luego de que el conductor huyera de una parada.

¿Qué derechos tienen el conductor y los pasajeros?

Toda persona en EE. UU. tiene ciertos derechos constitucionales sin importar su estatus migratorio, entre ellos el de guardar silencio, según la guía del Immigrant Legal Resource Center (ILRC), publicada en enero de 2026. La persona puede pedir al agente que se identifique, preguntar si es libre de irse, preguntar si trae una orden administrativa o judicial y pedir hablar con un abogado.

Los agentes federales de inmigración solo pueden revisar el vehículo con una orden judicial o con el consentimiento del conductor o del dueño, y ese consentimiento se puede negar. La protección tiene un límite, pues un agente puede registrar el auto sin permiso si ve o tiene causa probable de que contiene evidencia de un delito, de acuerdo con una guía de la ACLU de Texas que data de 2013.

Los pasajeros conservan el mismo derecho a guardar silencio y también pueden preguntar si son libres de irse. Sobre los documentos, la guía del ILRC recomienda no entregar identificaciones que revelen la nacionalidad o el estatus, como una matrícula consular, mientras que la de la ACLU de Texas advierte que nunca se debe mentir sobre la ciudadanía ni mostrar documentos falsos.

Ep 319- Nueva directriz de ICE: solo los agentes que hayan completado el entrenamiento requerido podrán realizar detenciones vehiculares. La medida llega tras varios operativos que terminaron en tiroteos. 01/10/26 pic.twitter.com/6kNJcTuyG9 — Asi Veo Las Cosas (@_asiveolascosas) October 2, 2026

¿Qué conviene hacer y qué evitar durante la parada?

Huir sigue siendo la peor opción aunque los agentes tengan prohibido perseguir. El memorando les ordena anotar los datos del auto para investigarlo después, y la guía del ILRC advierte que acelerar puede agravar un arresto, por lo que recomienda mantener la calma y orillarse despacio.

Los primeros segundos de la parada marcan el tono del encuentro, y la guía texana propone una secuencia sencilla para reducir riesgos.

Detener el auto en un lugar seguro lo antes posible

Apagar el motor, encender la luz interior, bajar parte de la ventana y dejar las manos sobre el volante

Preguntar si la persona es libre de irse; un pasajero que recibe un sí puede retirarse en silencio

Negar el consentimiento si los agentes piden registrar el auto

La recomendación es no resistirse y seguir las órdenes del agente, incluso si parecen injustas, porque discutir o forcejear en la calle no ayuda, y dejar los reclamos para después, cuando exista un registro de lo ocurrido y el respaldo de un abogado.

¿Qué hacer después si los agentes no siguieron las reglas?

El primer paso es escribir todo lo que la persona recuerde, incluidos los números de placa de los agentes y de la patrulla y la agencia a la que pertenecían. Conviene sumar los detalles que el memorando exige, como si el vehículo tenía luces y sirenas o si los agentes llevaban cámara, y un testigo puede además grabar a los agentes desde un espacio público, un derecho confirmado por un tribunal federal para Nueva York, Connecticut y Vermont.

Las quejas contra agentes de ICE se pueden presentar ante la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional, que las recibe por un formulario en línea, por correo o en el teléfono 1-800-323-8603. La denuncia puede hacerse de forma anónima o confidencial, aunque la propia oficina avisa que eso puede limitar su capacidad de investigar.

Una parada que termina en arresto abre otra urgencia para la familia, que necesita saber a dónde llevaron a la persona. Existen pasos oficiales para localizar a un familiar detenido por ICE, y un abogado de inmigración puede revisar después si la parada respetó las reglas de la agencia y los derechos de quien iba en el auto.

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