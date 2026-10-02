Noticias de hoy 2 de octubre de 2026, en un minuto, hasta las 13:00 horas
Entérate de las noticias más relevantes de esta mañana de viernes.
Noticias de hoy 2 de octubre de 2026, en un minuto, hasta las 13:00 horas
La Marina informó sobre la detención de Miguel Ángel “N”, alias “Capitán Sol”, en Jalisco. Es uno de los principales involucrados en la red de “huachicol fiscal”.
El director general del IMSS, Zoé Robledo, anunció una auditoría clínica y la separación de directivos por las muertes de recién nacidos en Jalisco.
Este viernes 2 de octubre se cumplen 58 años de la matanza de Tlatelolco, por lo que se llevará a cabo la tradicional marcha en memoria del movimiento estudiantil de 1968.
La Profepa sigue monitoreando el estado de salud de los nueve delfines rescatados del parque acuático y delfinario Dolphin Connection Cancún, en Quintana Roo, para determinar su traslado.
Un juez federal en Nueva York anuló la política que permite al ICE arrestar a inmigrantes dentro y cerca de las cortes de inmigración en Estados Unidos.
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