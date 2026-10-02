Noticias de hoy 2 de octubre de 2026, en un minuto, hasta las 13:00 horas

Huachicol fiscal

La Marina informó sobre la detención de Miguel Ángel “N”, alias “Capitán Sol”, en Jalisco. Es uno de los principales involucrados en la red de “huachicol fiscal”.

Muertes en IMSS

El director general del IMSS, Zoé Robledo, anunció una auditoría clínica y la separación de directivos por las muertes de recién nacidos en Jalisco.

2 de Octubre

Este viernes 2 de octubre se cumplen 58 años de la matanza de Tlatelolco, por lo que se llevará a cabo la tradicional marcha en memoria del movimiento estudiantil de 1968.

Delfines en Cancún

La Profepa sigue monitoreando el estado de salud de los nueve delfines rescatados del parque acuático y delfinario Dolphin Connection Cancún, en Quintana Roo, para determinar su traslado.

Migrantes en EE. UU.

Un juez federal en Nueva York anuló la política que permite al ICE arrestar a inmigrantes dentro y cerca de las cortes de inmigración en Estados Unidos.

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