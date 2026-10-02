3 pensiones de Bienestar para quienes tienen credencial Inapam

Adultos mayores pueden tramitar pensiones con el Inamap. Foto: Cuartoscuro

Adultos mayores pueden obtener una de lastres pensiones que ofrece el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Bienestar al presentar, entre otros documentos, la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam).

¿Cuáles son las tres pensiones para adultos mayores con credencial del Inapam?

La dependencia federal tiene, hasta el momento, tres pensiones que benefician a personas mayores de los 60 años y en donde la credencial del Inapam se acepta como uno de los documentos requeridos para realizar el trámite.

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores

A partir de los 65 años, los adultos mayores que cumplan con los requisitos y presenten documentos como la credencial del Inapam pueden ser parte de la pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

Para recibir más de 6 mil pesos bimestrales debe presentar:

Acta de nacimiento

Identificación oficial vigente

Clave Única de Registro de Población (CURP)

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses o constancia de residencia de la autoridad local

Pensión Mujeres Bienestar

Las mujeres de los 60 a 64 años también pueden ser parte de una de las pensiones que ofrecen las autoridades. Para que sean beneficiarias y obtengan 3 mil 100 pesos de manera bimestral, es necesario que presenten:

Acta de nacimiento

Copia de identificación oficial vigente: credencial de elector, pasaporte, cédula profesional, credencial de INAPAM o carta de identidad

CURP de impresión reciente

Copia de comprobante de domicilio

Teléfono de contacto

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente

Entre los grupos de edad que pueden solicitar la pensión se encuentran los de 30 a 64 años, siempre y cuando habiten en comunidades indígenas o afromexicanas.

Entre los documentos requeridos se establecen:

Acta de nacimiento

Identificación oficial vigente: que puede ser la del Inapam

Clave Única de Registro de Población (CURP)

Certificado de discapacidad emitido por alguna institución pública de salud

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