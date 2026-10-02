Tu factura de agua puede bajar 191 dólares: así funciona el crédito para propietarios de Nueva York

Crédito de agua en NY. Foto: Envato.

Si eres propietario de una vivienda en Nueva York y el costo de los servicios básicos ya pesa demasiado en el presupuesto, revisa tu próxima factura. Más de 70 mil propietarios de bajos ingresos recibirán un crédito de 191 dólares en su cuenta de agua y alcantarillado, sin tener que presentar una solicitud nueva.

El beneficio corresponde a viviendas de una a cuatro familias en la ciudad de Nueva York y será aplicado automáticamente por el Department of Environmental Protection (DEP).

¿Quién recibirá el crédito de 191 dólares en la factura del agua?

No necesitas llenar un formulario para entrar al programa. El Home Water Assistance Program (HWAP) identifica automáticamente a los propietarios que cumplen con los requisitos.

Según el DEP, el beneficio está dirigido a propietarios de viviendas de una, dos, tres o cuatro familias que cumplan al menos una de estas condiciones:

Haber recibido el beneficio regular de HEAP para la temporada de calefacción 2025-2026

Tener aprobada una exención para propietarios mayores, conocida como SCHE , desde marzo de 2026

, desde marzo de 2026 Contar con una exención para propietarios con discapacidad, DHE , aprobada a esa misma fecha

, aprobada a esa misma fecha Tener una exención para veteranos correspondiente al año fiscal 2026

El programa fue creado precisamente para aliviar una factura que muchas familias pagan mes tras mes y que suele quedar fuera de las conversaciones sobre ayuda económica. El propio DEP confirmó que seleccionó a más de 70 mil propietarios elegibles junto con la Human Resources Administration (HRA) y el Departamento de Finanzas de Nueva York.

¿Cómo aparecerán los $191 dólares en tu factura de agua?

Aquí hay un detalle que conviene conocer para no confundir este beneficio con un cheque.

No recibirás 191 dólares en efectivo. El dinero aparecerá como un crédito directamente en tu cuenta de agua y alcantarillado.

El DEP señala que los 191 dólares aparecerán en la primera factura que recibas después de que se aplique el beneficio. Busca las referencias “NYC Home Water Assistance Credit” y “Home Water Assistance Program Plus”.

Es una diferencia importante. Si esperabas un depósito bancario o un cheque por correo, podrías pasar por alto el beneficio.

¿Tienes que solicitar los 191 dólares?

No.

Si ya cumples las condiciones establecidas por el programa, la inscripción es automática. No necesitas presentar una solicitud adicional para obtener el crédito.

Esta parte me parece especialmente relevante para los propietarios latinos que suelen buscar programas de ayuda después de que aparece un anuncio en internet. En este caso, el DEP no está pidiendo que corras a llenar formularios ni que entregues tus datos a terceros.

Si recibes un mensaje que te pide pagar para “liberar” el crédito, conviene desconfiar. El propio DEP recomienda utilizar únicamente sus canales oficiales para realizar trámites y pagos y advierte sobre posibles estafas relacionadas con las facturas de agua.

¿Cuánto cuesta actualmente el agua en Nueva York?

El crédito llega en un momento en que pagar el servicio no es precisamente barato.

Para el año fiscal que comenzó el 1 de julio de 2026, la tarifa combinada de agua y alcantarillado de Nueva York es de 13.50 dólares por cada 100 pies cúbicos consumidos. El DEP explica que las facturas se calculan a partir del consumo registrado por el medidor.

Por eso, los 191 dólares no son simplemente una cifra bonita en una campaña de ayuda. Para un propietario con ingresos limitados, pueden representar una reducción concreta de un gasto doméstico que seguirá llegando cada mes.

Y hay una última precisión que vale oro: este programa está dirigido a propietarios de viviendas elegibles dentro de la ciudad de Nueva York. No significa que cualquier persona que viva en el estado vaya a recibir automáticamente los 191 dólares.

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