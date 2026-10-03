Premios Ariel 2026: fecha, hora, lista de nominados y quienes serán homenajeados este año

Los Premios Ariel se realizarán el 3 de octubre. Foto: Cuartoscuro

La edición 68 de los Premios Ariel se realizarán este sábado 3 de octubre en las instalaciones de los Estudios Churubusco de la Ciudad de México, donde diversas celebridades se darán cita para recibir el galardón que reconoce a lo mejor del cine mexicano.

El Premio Ariel fue instituido por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) desde su fundación en 1946, con el objetivo de reconocer públicamente a realizadores, creadores, intérpretes, técnicos y demás involucrados en la creación de películas mexicanas.

En esta edición, la AMACC distinguirá a lo mejor de la producción fílmica nacional exhibida durante 2025. La ceremonia cuenta con 25 categorías y más de 100 nominados.

La transmisión en vivo está programada para las 18:00 horas de este sábado a través de HBO Max, TNT América Latina, Televisión Mexiquense y Canal 14.

En esta ocasión, los Premios Ariel regresan a la Ciudad de México, luego de que tres ediciones fueron realizadas en Jalisco.

¿Quiénes están nominados a los Premios Ariel 2026?

Actor

Andrés Catzín – “Cosmos”

Ernesto Rocha – “Adiós, amor”

Hoze Meléndez – “Cocodrilos”

Mauricio Isaac – “Café Chairel”

Osvaldo Sánchez – “En el camino”

Actriz

Ángela Molina – “Cosmos”

Diana Sedano – “Juana”

Emma Dib – “La eterna adolescente”

Mónica del Carmen – “Las mutaciones”

Natalia Reyes – “Aún es de noche en Caracas”

Coactuación femenina

Arcelia Ramírez – “Cocodrilos”

Margarita Sanz – “Juana”

Ángeles Cruz – “Las locuras”

Ruth Ramos – “La eterna adolescente”

Teresita Sánchez – “Cocodrilos”

Coactuación masculina

Bernardo Gamboa – “El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)”

Héctor Kotsifakis – “Pérdida total”

Manuel Cruz Vivas – “Cocodrilos”

Mariano López Sosa – “En el camino”

Roberto Sosa – “Las locuras”

Cortometraje de animación

“Azulesepia” – Dir. Luis Manuel Villarreal Dávila

“Desdoblándome” – Dir. Natalia Pájaro

“Te prometo violencia” – Dir. Juan María León Piña

“Teatro Secreto” – Dir. Diego Martínez Gutiérrez

“Wing Shop” – Dir. Andrea León Gutiérrez, Gabriela Rojas Bustos y Sascha Schmit

Cortometraje documental

“La mar” – Dir. Jean Chapiro Uziel

“Las voces del despeñadero” – Dir. Victor Rejón e Irving Serrano

“Mácula” – Dir. Mariana Xochiquétzal Rivera García

“Mujer de barro” – Dir. Concepción Vásquez

“Toda la vida para siempre” – Dir. Sebastián Molina Ruiz

Cortometraje de ficción

“Azul” – Dir. Algoritmo malvado

“Crónica menor” – Dir. Francisco Usiel

“Oc ni temiki (sigo soñando)” – Dir. Misael Alva

“Techiq” – Dir. Missael Sánchez Arce

“Una torreta en llamas” – Dir. Humberto Flores Jáuregui

Dirección

David Pablos – “En el camino”

Ernesto Martínez Bucio – “El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)”

Gabriel Mascaro – “O último azul”

Lucía Gajá – “Vidas en la orilla”

Pablo Pérez Lombardini – “La reserva”

Diseño de arte

Belén Estrada – “En el camino”

Christian Galindo y Connie Martínez – “Autos, mota y rocanrol”

Daniela Rojas Mont – “Juana”

Ezra Buenrostro – “Aún es de noche en Caracas”

Salvador Parra – “Vainilla”

Edición

Alfonso Gastiaburo, Ana García y Lucía Gajá – “Vidas en la orilla”

Ernesto Martínez Bucio, Karen Plata y Odei Zabaleta – “El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)”

Jonathan Pellicer – “En el camino”

Jorge Marquéz – “Gerry Adams: El hombre de Ballymurphy”

Omar Guzmán y Sebastián Sepúlveda – “O último azul”

Efectos especiales

Arturo Vázquez – “Contraataque”

Gerardo Muñoz y Omar Israel Ayala de la Peña – “Un cuento de pescadores”

José Martínez “Josh” – “Mujeres del alba”

Luis Ambriz – “Cocodrilos”

Ricardo Arvizu – “Aún es de noche en Caracas”

Efectos visuales

Amet Ramos y Esau Casarrubias Villa – “Un cuento de pescadores”

Gastón Álvarez – “Autos, mota y rocanrol”

Jorge Palma Bermúdez – “En el camino”

María José Straffon – “Soy Frankelda”

Paula Siqueira y Raúl “Ratón” Luna – “Aún es de noche en Caracas”

Fotografía

Germinal Roaux e Inti Briones – “Cosmos”

Guillermo Garza – “O último azul”

Juan Pablo Ramírez – “Aún es de noche en Caracas”

Moritz Tessendorf – “La reserva”

Ximena Amann (AMC) – “En el camino”

Guion adaptado

Javier Peñalosa y Mariana Chenillo – “Los dos hemisferios de Lucca”

Jimena Montemayor Loyo – “Mujeres del alba”

Jorge Hernández Aldana – “La sombra del catire”

Jorge Ramírez-Suárez – “Las mutaciones”

Mariana Josefina Rondón García y María Teresa Ugás Castro – “Aún es de noche en Caracas”

Guion original

David Pablos – “En el camino”

Ernesto Martínez Bucio y Karen Plata – “El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)”

Gabriel Mascaro y Tibério Azul – “O último azul”

Germinal Roaux – “Cosmos”

Pablo Pérez Lombardini – “La reserva”

Largometraje de animación

“La gran historia de la filosofía occidental” – Dir. Aria L. Covamonas

“Soy Frankelda” – Dir. Arturo Ambriz Rendón y Rodolfo Ambriz Rendón

Largometraje documental

“Brigada 2045” – Dir. Olivia Luengas Magaña

“Gaza, la franja del exterminio” – Dir. Rafael Rangel

“La libertad de Fierro” – Dir. Santiago Esteinou

“Llamarse Olimpia” – Dir. Indira Cato Cortes

“Vidas en la orilla” – Dir. Lucía Gajá

Maquillaje

Adam Zoller – “En el camino”

Alejandra Velarde – “Vainilla”

Gerardo Muñoz – “Un cuento de pescadores”

Karina E. Monroy – “Autos, mota y rocanrol”

Karina Rodríguez – “Aún es de noche en Caracas”

Música original

Andrea Balency-Bearn – “En el camino”

María Giménez Cacho Goded – “Juana”

Memo Guerra – “O último azul”

Yolihuani Curiel Balzareti – “Brigada 2045”

YOM – “La reserva”

Ópera prima

“Cocodrilos” – Dir. J. Xavier Velasco

“El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)” – Dir. Ernesto Martínez Bucio

“Juana” – Dir. Daniel Giménez Cacho

“La reserva” – Dir. Pablo Pérez Lombardini

“Vainilla” – Dir. Mayra Hermosillo

Película iberoamericana

“Belén” (Argentina) – Dir. Dolores Fonzi

“La misteriosa mirada del flamenco” (Chile) – Dir. Diego Céspedes

“Los domingos” (España) – Dir. Alauda Ruiz de Azúa

“Manas” (Brasil) – Dir. Marianna Brennand

“Un poeta” (Colombia) – Dir. Simón Mesa Soto

Revelación actoral

Aurora Dávila – “Vainilla”

Carolina Guzmán – “La reserva”

Donovan Said – “El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)”

Laura Uribe Rojas – “El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)”

Victor Miguel Prieto Simental – “En el camino”

Sonido

Alex de Icaza y David Montero – “Autos, mota y rocanrol”

Antonio Porém Pires, Lena Esquenazi y Nayuribe Montero – “Aún es de noche en Caracas”

Arturo Salazar, Liliana Villaseñor, María Alejandra Rojas y Vincent Sinceretti – “O último azul”

Carlos Cortés Navarrete (C.A.S.), Miguel Mata y Odín Acosta Ascencio – “Brigada 2045”

Denis Sechaud, Ivan Dumas y Raphaël Sohier – “Cosmos”

Vestuario

Brenda Gómez – “Aún es de noche en Caracas”

Felipe Criado – “En el camino”

Felipe Criado – “Cosmos”

Gilda Navarro – “Vainilla”

Gilda Navarro y Joanna Nogueiras Yankelevich – “Autos, mota y rocanrol”

Película

“El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)” – Mandarina Cine, Dir. Ernesto Martínez Bucio

“En el camino” – Animal de Luz Films, Dir. David Pablos

“La libertad de Fierro” – Javier Campos López, Santiago Esteinou, Dir. Santiago Esteinou

“O último azul” – Cinevinay, Desvia, Dir. Gabriel Mascaro

“Vainilla” – Huasteca CC, Redrum, Dir. Mayra Hermosillo

Demetrio Bilbatúa y Rosita Arenas recibirán el Ariel de Oro

La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas reconoce cada año con el Ariel de Oro la trayectoria y las aportaciones al cine mexicano de figuras e instituciones que han contribuido a la transformación de la cultura cinematográfica del país.

En la edición 68 de los Premios Ariel, la AMACC entregará este reconocimiento a Demetrio Bilbatúa y Rosita Arenas, dos figuras vinculadas con distintas etapas de la historia del cine mexicano.

Demetrio Bilbatúa

Demetrio Bilbatúa Rodríguez nació el 17 de enero de 1935 en Vigo, Galicia, España, y llegó a México en 1945, tras la Guerra Civil Española.

A los 19 años comenzó su actividad cinematográfica como asistente de su hermano mayor, Ángel. En 1970 obtuvo la nacionalidad mexicana y a lo largo de su carrera produjo más de mil documentales en cine de 35 milímetros, de acuerdo con la información de la AMACC.

Una de sus principales aportaciones técnicas fue el uso de la disolvencia de imágenes, recurso con el que desarrolló transiciones entre escenas y una propuesta particular para la edición del documental.

Rosita Arenas

Es una de las actrices vinculadas con la transición entre la Época de Oro del cine mexicano y las transformaciones cinematográficas de las décadas de 1950 y 1960.

Nacida en Caracas, Venezuela, e hija del también actor Miguel Arenas, desarrolló su formación artística y profesional en México. Su trayectoria incluyó cine de autor, melodrama, aventura, comedia, western y cine fantástico.

Entre sus trabajos se encuentra “El bruto” en 1953, dirigida por Luis Buñuel, donde compartió pantalla con Pedro Armendáriz y Katy Jurado.

Dentro del cine fantástico mexicano, participó en títulos como “La maldición de la momia azteca” en 1957, “La maldición de la Llorona” en 1961 y “El espejo de la bruja” en 1962.

En 2022, el Academy Museum of Motion Pictures de Los Ángeles la invitó como huésped especial al ciclo Mexico Maleficarum: Resurrecting 20th Century Mexican Horror Cinema, dedicado al rescate y revaloración del cine de horror mexicano.

Con el Ariel de Oro, la AMACC reconocerá su trayectoria dentro de una cinematografía en la que transitó por diferentes géneros y etapas de la historia del cine mexicano.

Los Premios Ariel 2026 reconocerán las producciones mexicanas exhibidas durante 2025 y entregará los premios correspondientes a las categorías de esta edición, además de otorgar el Ariel de Oro a Demetrio Bilbatúa y Rosita Arenas.

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