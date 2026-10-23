La gripe se adelanta en EE. UU. y una mutación del H1N1 preocupa a los científicos

Gripe H1N1 está teniendo una mutación. Foto: Envato.

La temporada de gripe 2026-2027 comenzó antes de lo habitual en Estados Unidos y encendió las alertas entre especialistas, especialmente en la costa oeste. El virus H1N1, que presenta una nueva mutación genética, está impulsando el aumento de casos y podría evadir parte de las defensas inmunitarias. Los científicos vigilan su avance, mientras recomiendan no retrasar la vacunación.

¿Por qué la temporada de gripe comenzó antes en Estados Unidos?

El calendario habitual de la influenza está cambiando. En lugar de avanzar primero desde el sur del país, como suele ocurrir, la actividad gripal aumentó temprano en los estados de la costa del Pacífico.

El doctor Alex Greninger, especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad de Washington, explicó a CNN que esta temporada comenzó aproximadamente dos meses y medio antes de lo acostumbrado. En Seattle, por ejemplo, los niveles de gripe observados recientemente se parecían a los que suelen registrarse en enero.

La situación también preocupa en California, Arizona, Hawái y Nevada. Según el seguimiento citado por CNN, la proporción de pruebas positivas para influenza llegó al 10% o más en esa región durante la semana anterior al reporte publicado el 22 de octubre.

Sin embargo, hay un dato importante para poner la situación en perspectiva: el aumento todavía no significa que exista una epidemia generalizada en todo el país.

El informe de vigilancia de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), correspondiente a la semana que terminó el 10 de octubre, indicó que la actividad gripal estaba creciendo, pero seguía siendo baja a escala nacional. La región occidental registraba los niveles más altos.

La mutación G155E del H1N1 es el motivo de preocupación

Los investigadores siguen de cerca una variante del H1N1 identificada con la mutación genética G155E. Este virus de influenza A es conocido por haber causado la pandemia de gripe porcina de 2009.

Según Greninger, la variante procedente de Asia domina las muestras de gripe que recibe actualmente su laboratorio. El cambio genético podría ayudar al virus a esquivar parcialmente la respuesta inmunitaria desarrollada por el organismo.

SSA llama a vacunarse contra la influenza. Foto: Shutterstock | ilustrativa

¿Qué significa esto para la población? Que las defensas adquiridas mediante infecciones anteriores o la vacunación podrían reconocer de manera menos eficaz esta versión del virus. El cambio no demuestra, por sí solo, que la nueva variante provoque una enfermedad más grave. Los especialistas todavía necesitan observar cómo evoluciona durante las próximas semanas para determinar el impacto real de la mutación.

La situación tampoco es exclusiva de Estados Unidos. En Japón, los brotes de gripe obligaron a cerrar algunas escuelas y guarderías después de un repunte de contagios infantiles, según el reporte de CNN.

¿La vacuna contra la gripe de 2026 sigue protegiendo frente al H1N1?

Esta es una de las preguntas que más pueden inquietar a las familias. La mutación G155E apareció después de que se seleccionaran las cepas que se utilizarían para fabricar las vacunas de esta temporada.

Eso no significa que la vacuna haya dejado de funcionar.

Los especialistas consideran que la inmunización todavía puede ofrecer protección frente a la enfermedad y, especialmente, ayudar a reducir el riesgo de complicaciones. El grado de protección frente a esta variante específica continúa bajo evaluación.

Los CDC recomiendan la vacunación anual contra la influenza para las personas de seis meses en adelante, salvo contraindicaciones médicas. Ante el inicio temprano de la temporada, los expertos consultados por CNN aconsejan no posponerla innecesariamente.

La recomendación es especialmente relevante para quienes conviven con niños pequeños, adultos mayores o personas con enfermedades crónicas, grupos que pueden tener un mayor riesgo de sufrir complicaciones.

Qué deben hacer los latinos en Estados Unidos ante el aumento de la gripe

Esperar a que llegue el invierno para tomar precauciones puede ser un error. La actividad gripal ya está aumentando y podría extenderse a otras regiones.

Estas medidas ayudan a reducir el riesgo de contagio:

Consultar con un profesional de salud sobre la vacuna anual contra la gripe , especialmente si todavía no te la has puesto

, especialmente si todavía no te la has puesto Lavarte las manos con frecuencia y evitar tocarte los ojos, la nariz y la boca con las manos sucias

Ventilar los espacios cerrados y evitar el contacto cercano con otras personas cuando tengas síntomas respiratorios

Buscar atención médica pronto si presentas síntomas y perteneces a un grupo de riesgo. Los medicamentos antivirales pueden ser más eficaces cuando se comienzan temprano, siempre bajo indicación médica

La gripe puede causar fiebre, tos, dolor muscular, dolor de cabeza y cansancio intenso. Si aparecen dificultad para respirar, dolor persistente en el pecho, confusión o un deterioro importante del estado general, busca atención médica urgente.

¿Será más grave la temporada de gripe 2026-2027?

Todavía no hay una respuesta definitiva. La aparición temprana del virus y su capacidad potencial para evadir parte de la inmunidad preocupan a los investigadores, pero una temporada que empieza antes no necesariamente termina siendo más grave.

Greninger advirtió a CNN que incluso podría producirse una segunda oleada durante el invierno, después del primer pico de H1N1. Por ahora, nadie puede anticipar con certeza cómo evolucionará la situación en enero, febrero o marzo.

Para las familias hispanas que viven en Estados Unidos, el mensaje práctico es claro: no hace falta entrar en pánico, pero tampoco conviene confiarse porque todavía sea otoño. La gripe ya está circulando y adelantarse a la prevención puede marcar una diferencia cuando los contagios aumenten.

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