“El Exorcista” llega al teatro México con Ana Claudia Talancón y Bruno Bichir: “Sí va a girar la cabeza, sí va a levitar la niña”

“El Exorcista” es una de las historias clásicas del cine de terror, pero ahora llegará al escenario del Teatro México con una temporada regular a partir del 30 de octubre y un elenco encabezado por Ana Claudia Talancón y Bruno Bichir.

Bajo la dirección de Rafael Perrín, la puesta en escena promete recrear los momentos más aterradores que se vieron en la gran pantalla hace más de 50 años.

“Sí va a girar la cabeza, sí va a levitar la niña, sí va a vomitar la niña, sí va a hacer todas las salvajadas que Linda Blair hizo hace 50 años”, mencionó el director en conferencia de prensa.

“El Exorcista” llega al Teatro México Foto: Uno TV

¿Cómo llevarán el terror de “El Exorcista” al teatro?

Para Rafael Perrín, la puesta en escena cuenta con un gran elenco, cuyo talento hará que el público viva una experiencia terrorífica, al grado de incluso olvidar a los actores que vieron en el escenario.

“Están viendo un cuento interpretado por ellos, pero poco a poco sus personajes empiezan a cobrar vida dentro de ellos y se transforma en una magia”, aseguró.

El director menciona que montar una historia así es solo ficción y no hay energías malignas alrededor como se podría llegar a pensar: “Lo que hacemos es contar una mentira, el problema es que los que tengo aquí son unos mentirosos profesionales. Saben contar mentiras muy bien contadas”.

Por su parte, Ana Claudia Talancón compartió que ha vivido experiencias que considera difíciles de explicar, incluso recordó una vivencia de su infancia relacionada con una Ouija.

“Estaba yo jugando con una amiga mía, recuerdo que se movía el triangulito sin que ni siquiera lo tocáramos, poniendo las manos nada más encima de él y sí se movía. ¿Cómo le hacía? No tengo la menor idea. No lo movía ella, no lo movía yo porque no lo tocábamos ni siquiera”, aseguró.

La actriz recordó que, después de aquella experiencia con la Ouija, ambas se asustaron y decidieron no volver a jugar.

Por su parte, para Bruno Bichir esta obra es otra representación de la lucha humana entre el bien y el mal.

“Y siempre estará entre nosotros, creo yo. Entonces, pues como está anidado ahí, ¿no? Nuestros miedos parecieran infundados a cualquier cosa que nos enfrentemos”, aseguró el actor que dará vida al padre, Damien Karras.

¿Cómo protegen a Camila durante la obra?

La gran protagonista de la obra es Camila Suárez, quien, a sus 12 años, comienza su carrera por los escenarios teatrales, aunque ha sido cobijada por el elenco, que la cuida en cada momento.

“Sí, estamos muy conscientes de cómo hay que protegerla y ella por supuesto puede levantar la mano en cualquier momento y decir, hasta aquí llegué y apapacharla, etcétera”, puntualizó Bruno Bichir.

Por su parte, Ana Claudia aseguró que entre todos los integrantes del elenco le han explicado los temas complicados que aborda la historia: “como lo que es una persona pederasta, como lo que es el abuso físico, mental, palabras específicas, groserías, ¿no?”.

Incluso, la propia Camila reveló que su psicóloga la acompaña durante los ensayos, debido a la complejidad emocional de su personaje: “siempre está ahí porque es bastante mental también todo del personaje, entonces tocan temas muy difíciles”.

La joven actriz también reconoció que ha sido complicado prepararse para interpretar a su personaje, especialmente por las exigencias físicas de la puesta en escena.

Los demonios personales y el amor por el terror

Más allá de los efectos especiales y las escenas aterradoras, los protagonistas de “El Exorcista” también reflexionaron sobre los demonios personales y los miedos que los han acompañado durante su vida.

En el caso de Ana Claudia Talancón, la actriz confesó que, si pudiera exorcizar algo de su vida, serían los traumas que ha enfrentado.

“El demonio de que abruma y aterroriza a esa niña pequeña que atravesó por muchísimas cosas y que a veces se vuelve esa víctima que no sirve absolutamente de nada” se sinceró.

La actriz también reconoció que es una persona miedosa y que no acostumbra ver películas de terror, aunque participar en este tipo de proyectos representa una manera de enfrentar sus propios temores.

Por su parte, Bruno Bichir destacó la importancia del arte como una forma de confrontar los miedos humanos.

“Creo que el contacto con las artes desde temprana edad hace que seamos una mejor humanidad. No importa si es muy violento, las artes son violentas porque nos confrontamos, nos partimos”, mencionó.

La obra de “El Exorcista” tendrá funciones los viernes a las 8:30, sábados a las 6:00 y 8:30, y domingos a las 6:00, a partir del 30 de octubre. El 28 y 29 del mismo mes serán funciones especiales por su estreno.

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