Asia Kate Dillon, estrella de “John Wick 3” busca trabajo en restaurantes ante falta de ofertas: “Estoy disponible”
En una publicación realizada en sus redes sociales, habló sobre la situación que vive como actriz y su búsqueda de empleo.
Asia Kate Dillon, quien es recordada por formar parte de proyectos como “John Wick 3” y “Orange Is the New Black”, publicó en sus redes sociales un comunicado en el que señala que busca trabajo en restaurantes tras la falta de oportunidades en la actuación.
En la publicación habló sobre cómo consiguió su primer trabajo a los 15 años en un servicio de comida, mencionando que era algo que le gustaba hacer.
“Desde lavavajillas a corredor de comida a gerente de piso, seguí trabajando en comida y servicio al cliente general, junto a cualquier concierto de actuación que podía hacer, hasta el otoño de 2015, cuando finalmente pude hacer la transición a un ingreso a tiempo completo derivado de mi actuación”, se puede leer.
Asia Kate Dillon busca trabajo en restaurantes
Reveló que por 11 años trabajó únicamente en proyectos de teatro, cine y televisión, pero explicó cómo la situación ha cambiado, sobre todo para la comunidad transgénero.
“Ahora, como para muchos, muchos colegas míos intérpretes —particularmente aquellos de nosotros que somos trans/nobinarios/género no conformes—, el trabajo de actuación ha disminuido, y necesito un trabajo de servicio una vez más”, mencionó.
Asia Kate Dillon mencionó que está disponible para trabajar en servicio al cliente, asegurando que: “Estoy disponible para trabajo de medio tiempo, noche y fin de semana”.
¿Quién es Asia Kate Dillon?
Asia Kate Dillon nació el 15 de noviembre de 1984, una persona no binaria estadounidense que ha destacado por su actuación en diversos proyectos como Brandy Epps en “Orange Is the New Black” y Taylor Mason en “Billions”, así como su papel en la cinta “John Wick 3”, “The Adjudicator”, la villana del filme.
Sobre su personaje en “Billions”, es el primer personaje principal de género no binario en la televisión norteamericana.
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