Metro CDMX restablece la Línea A tras falla en la catenaria; persiste el caos

En Línea A del Metro ocurrió una falla. Foto: Cuartoscuro/Archivo

El servicio de la Línea A del Metro de la Ciudad de México (CDMX), que corre de Pantitlán a La Paz, quedó restablecido en su totalidad luego de la ruptura de un elemento de la catenaria registrada la noche del jueves, informó Adrián Rubalcava, director del Sistema de Transporte Colectivo (STC).

Metro en CDMX falla

A través de sus redes sociales, el funcionario confirmó que los trenes ya circulan en ambas direcciones y reconoció el trabajo del personal del Metro, que permaneció durante toda la noche realizando labores para recuperar el servicio.

El servicio en la Línea A del @MetroCDMX ha quedado restablecido en su totalidad. Los trenes ya circulan de Pantitlán a La Paz, en ambas direcciones.



Mi reconocimiento a las y los trabajadores del Metro, quienes laboraron durante toda la noche para recuperar el servicio. Una vez… — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) October 23, 2026

“El servicio en la Línea A del Metro CDMX ha quedado restablecido en su totalidad. Los trenes ya circulan de Pantitlán a La Paz, en ambas direcciones”, informó.

Rubalcava también agradeció a las y los trabajadores que participaron en las labores para reanudar la operación, así como al servicio de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), que brindó apoyo durante la contingencia.

Trabajadores del Metro laboraron durante la madrugada

Horas antes de confirmar el restablecimiento, a las 2:34 de la madrugada, el director del Metro informó que el personal continuaba trabajando para que la Línea A pudiera iniciar el servicio sin afectaciones.

“A esta hora, la Fuerza Incansable del Metro continúa trabajando para que la Línea A pueda iniciar el servicio sin afectaciones. No dejo de admirar su entrega: a pesar del cansancio, la Familia Metro trabaja 24/7 para servirle a México”, expresó.

En ese mensaje, Rubalcava agradeció el esfuerzo y compromiso de los trabajadores y manifestó su reconocimiento por las labores realizadas durante la contingencia.

Posteriormente, al anunciar la recuperación total del servicio, reiteró su agradecimiento al personal del sistema y a RTP por el apoyo brindado, además de reconocer la paciencia y comprensión de las personas usuarias.

Pese al restablecimiento del servicio, miles de personas enfrentaron complicaciones para llegar a sus destinos debido a las afectaciones ocasionadas por la interrupción de la Línea A.

TOTAL CAOS EN SANTA MARTHA…



Continúa la suspensión provisional del servicio del @MetroCDMX #LineaA debido a una falla desde la noche de este jueves.



El paradero Santa Martha Acatitla en #Iztapalapa, totalmente abarrotado. #HalconOnce ⚡️🦅 pic.twitter.com/JuRM7aIdVd — Halcon (@HalconOnce) October 23, 2026

La noche del jueves, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que la Línea A operaba de manera parcial, luego de que se rompiera un elemento de la catenaria. Debido a esta afectación, el servicio quedó dividido en dos tramos:

Pantitlán a Canal de San Juan

Santa Marta a La Paz

Asimismo, las estaciones Tepalcates, Guelatao, Peñón Viejo y Acatitla permanecieron cerradas hasta nuevo aviso, mientras se atendía la falla.

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