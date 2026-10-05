Buscan a joven triqui desaparecida en Oaxaca; ofrecen 500 mil pesos
Buscan a Roxana López Martínez, joven ingeniera triqui originaria del municipio de San Martín Itunyoso.
Autoridades de Oaxaca ofrecen una recompensa de hasta 500 mil pesos a quien proporcione información veraz y útil que contribuya a localizar a Roxana López Martínez, joven ingeniera triqui originaria del municipio de San Martín Itunyoso, quien se encuentra desaparecida.
Ofrecen recompensa por Roxana López Martínez
En el marco de las estrategias de búsqueda para dar con el paradero de Roxana López Martínez, una ingeniera triqui desaparecida, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Oaxaca informó que con el acuerdo Interinstitucional 01/2026, fechado el 1 de septiembre de 2026, se ofrece una recompensa.
Las autoridades de Oaxaca ofrecen 500 mil pesos para la persona o personas que aporten información que permita avanzar en la localización de la joven originaria del municipio de San Martín Itunyoso.
Las autoridades señalaron que los datos proporcionados por la ciudadanía tendrán carácter confidencial, por lo que hicieron un llamado a quienes cuenten con información a comunicarse a los canales oficiales.
¿Dónde proporcionar la información?
La ciudadanía puede aportar datos a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas para el Estado de Oaxaca, por medio del teléfono 951 531 4801 o el correo electrónico reporte@cebpeo.gob.mx.
O también se puede contactar a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca en los números 800 00 77628 y 951 164 6434, así como en el correo nolocalizados@fge.oaxaca.gob.mx.
El llamado busca sumar información que permita fortalecer las acciones de búsqueda y contribuir a la localización de la joven ingeniera.
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