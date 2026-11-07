Detienen a tres jóvenes por pasear con león en camioneta

Foto: Cuartoscuro

Tres jóvenes fueron detenidos en Aguascalientes luego de ser sorprendidos transportando un cachorro de león africano, de aproximadamente ocho meses de edad, en una camioneta Ford F-150 roja que circulaba por calles del norte de la ciudad.

El caso fue reportado por ciudadanos, quienes alertaron sobre la presencia del felino, que se asomaba por las ventanas del vehículo mientras era trasladado.

Los hechos se registraron en la calle Sierra de la Canela, donde elementos del Grupo Motorizado Centauro lograron ubicar la camioneta señalada y percatarse del cachorro de león.

El hecho fue captado por ciudadanos y posteriormente compartido en redes sociales, donde se puede apreciar al león asomado en la ventana del vehículo mencionado, con una correa y cadena.

¿Quiénes son los detenidos?

Los ocupantes de la camioneta eran tres jóvenes: IAN “N”, de 21 años; MARCOS “N”, de 29 años, y JOSÉ “N”, de 22 años, quienes no pudieron acreditar la procedencia legal ni la posesión del ejemplar, por lo que quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para iniciar con las investigaciones correspondientes.

En tanto, el cachorro fue asegurado y quedó bajo resguardo de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), instancia encargada de su protección.

🔴 #Aguascalientes | ¡Llevaban un cachorro de león africano en una camioneta! Tres jóvenes fueron detenidos luego de que ciudadanos reportaran al felino paseando por calles del norte de la ciudad.



El ejemplar, de aproximadamente ocho meses, viajaba en una Ford F-150 roja y se… pic.twitter.com/7IcGGX72IT — Michelle Rivera (@michelleriveraa) November 7, 2026

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