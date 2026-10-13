Fiscalía de Aguascalientes alista orden de aprehensión contra “José Lápiz” por amenazas a obispo

Fiscal de Aguascalientes, Manuel Alonso García. Foto: Omar Hernández

La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes alista una orden de aprehensión contra el creador de contenido conocido como “José Lápiz”, señalado por ofrecer 40 mil pesos a cambio de agredir al obispo Juan Espinoza Jiménez. El caso se encuentra en proceso de judicialización por el presunto delito de apología del delito, informó el fiscal general, Manuel Alonso García.

¿Por qué investigan a “José Lápiz” en Aguascalientes?

De acuerdo con el fiscal, la investigación comenzó el 1 de octubre, cuando las autoridades tuvieron conocimiento de una publicación en redes sociales en la que el creador de contenido ofrecía una recompensa económica a quien le causara daño al obispo.

La unidad especializada en delitos cibernéticos de la Fiscalía abrió una carpeta de investigación por estos hechos. Además, las autoridades contemplan la posibilidad de que el jerarca presente una denuncia por amenazas.

El presunto descontento de “José Lápiz” contra el obispo habría surgido después de las críticas que Juan Espinoza Jiménez realizó hacia el Gobierno federal.

Fiscalía rastrea publicaciones y datos del creador de contenido

Manuel Alonso García explicó que, después de la primera publicación, el señalado difundió un segundo video en el que, según el fiscal, reforzó el contenido de la amenaza.

Ante estos hechos, la Fiscalía solicitó una audiencia para obtener autorización judicial para realizar diligencias técnicas de investigación que permitan identificar las plataformas desde las que se difundieron las publicaciones, el nombre correcto del señalado y su domicilio.

El fiscal indicó que las autoridades continúan con la integración de la carpeta de investigación para avanzar en el procedimiento legal correspondiente.

Obispo Juan Espinoza Jiménez cuenta con medidas de protección

El fiscal general de Aguascalientes confirmó que el obispo Juan Espinoza Jiménez ya cuenta con medidas cautelares de protección para garantizar su seguridad y su integridad física mientras avanzan las investigaciones.

Una vez concluidas las diligencias técnicas, el expediente será consignado ante el juez para solicitar el mandato judicial que permita la captura del creador de contenido.

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