Tere Jiménez inaugura Foro de Seguridad y Justicia con nueve países en Aguascalientes

El evento se realizó en la Universidad de Aguascalientes. Foto: Especial

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, inauguró el Cuarto Foro Internacional de Seguridad y Justicia, que se realiza del 5 al 7 de noviembre en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA). El encuentro reúne a especialistas y representantes de nueve países para intercambiar experiencias y estrategias en materia de seguridad.

Durante los tres días del evento se espera la participación de 400 integrantes de corporaciones de seguridad y justicia de diferentes estados de México. El objetivo es fortalecer la preparación de las instituciones encargadas de proteger a la población.

Foro Internacional de Seguridad y Justicia reúne a nueve países

El encuentro contará con especialistas de Estados Unidos, Bolivia, Colombia, Chile, España, Brasil, Italia, Argentina y México, quienes compartirán conocimientos, experiencias y buenas prácticas en seguridad pública y procuración de justicia.

Durante la inauguración, Tere Jiménez señaló que la seguridad y la justicia son dos ejes del desarrollo de Aguascalientes.

La gobernadora afirmó que el programa “Blindaje Aguascalientes” ha permitido reducir la incidencia delictiva en más del 29%. También sostuvo que el estado se encuentra entre las tres entidades más seguras del país.

De acuerdo con Jiménez, esta estrategia incluye prevención del delito, inteligencia, tecnología, coordinación institucional y fortalecimiento de las corporaciones de seguridad.

Estados Unidos y Chile destacan cooperación en seguridad

La cónsul general de Estados Unidos en Guadalajara, Elizabeth Hoffman Franolich, destacó la colaboración bilateral para combatir a las organizaciones criminales transnacionales, con respeto a la soberanía de ambos países.

Por su parte, Ricardo Gatica Aliaga, subdirector de Investigación Criminal y Crimen Organizado de la Policía de Investigaciones de Chile, señaló que los cambios en las actividades criminales hacen necesario fortalecer la coordinación entre instituciones policiales.

Ambos representantes coincidieron en la importancia de compartir experiencias y estrategias para mejorar las tareas de seguridad.

Reconocen a Tere Jiménez durante foro en Aguascalientes

El rector de la UAA, Juan Carlos Arredondo Hernández, dio la bienvenida a los participantes y destacó la importancia de que las instituciones respondan a las necesidades de la ciudadanía.

Mientras tanto, el fiscal general del Estado, Manuel Alonso García, llamó a fortalecer la capacitación y el trabajo conjunto entre policías e instituciones de justicia.

Durante la ceremonia, el fiscal entregó un reconocimiento a Tere Jiménez por su respaldo a las labores de seguridad en Aguascalientes.

El foro continuará hasta el 7 de noviembre, con actividades enfocadas en el intercambio de conocimientos y experiencias entre especialistas nacionales e internacionales.

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