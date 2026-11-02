Lotes fantasmas de autos en Aguascalientes: vinculan a proceso a cuatro por fraude

Detenidos por fraude. Foto: Fiscalía de Aguascalientes

La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes confirmó la detención y vinculación a proceso de cuatro integrantes de una red criminal que operaba mediante lotes fantasmas de autos, catalogada como objetivo prioritario en la entidad.

Según el informe, los imputados utilizaban como fachada un negocio temporal de compraventa de vehículos seminuevos, en el que ofrecían unidades que nunca entregaban.

¿Cómo operaban los lotes fantasmas de autos?

Los señalados atraían a sus víctimas mediante financiamientos engañosos, ofertas a crédito o de contado y contratos falsos.

Las autoridades judiciales identifican a uno de los detenidos como el presunto cabecilla, encargado de administrar el dinero y las redes sociales utilizadas para captar clientes. Los otros implicados se hacían pasar por asesores de ventas para convencer a los compradores.

Después de recibir depósitos por concepto de apartado o enganche, el grupo desmantelaba las oficinas sin entregar los vehículos. De acuerdo con el informe, con este esquema consumó fraudes millonarios en distintos puntos de la región y varios estados de la República.

Ofrecieron la misma camioneta a dos clientes en Plaza Atika

Uno de los casos reportados en Aguascalientes ocurrió en unas oficinas de Plaza Atika, donde el grupo ofreció a dos clientes la misma camioneta Volkswagen Tiguan color café.

Entre depósitos de apartado y cobros para un supuesto trámite de placas, las dos víctimas entregaron al menos 64 mil 200 pesos.

Las denuncias de las personas afectadas activaron una investigación de la Policía Cibernética y la Fiscalía.

Detienen a los cuatro implicados en Ojocaliente

Mediante labores de inteligencia, los elementos de seguridad localizaron a los sospechosos en el fraccionamiento Ojocaliente.

En ese lugar desplegaron un operativo y detuvieron a los cuatro implicados antes de que pudieran desmantelar el lote y abandonar el estado.

Los presuntos delincuentes fueron presentados ante las autoridades correspondientes, en donde un Juez de Control determinó vincular a proceso a los cuatro implicados por los delitos de fraude y asociación delictuosa y, permanecerán en reclusión mientras se complementan las investigaciones correspondientes.

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