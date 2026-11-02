Asesinan a 189 periodistas en dos años y 86% de los crímenes sigue impune, alerta Unesco

Foto: Getty Images / Ilustrativa

La Unesco documentó el asesinato de 189 periodistas, trabajadores de medios y creadores de contenido que realizaban labores periodísticas en el mundo entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de diciembre de 2025, un aumento de 20% frente al bienio anterior. El organismo advirtió, en su informe de 2026, que la impunidad por estos crímenes alcanzó 86%, lo que significa que seis de cada siete asesinatos siguen sin resolverse o con investigaciones pendientes.

El informe Aspectos destacados del Informe de la Directora General de la Unesco sobre la seguridad de los periodistas y el peligro de la impunidad, publicado con motivo del Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas de 2026, revela que, en promedio, un periodista fue asesinado cada cuatro días.

La cifra de 189 víctimas es la más alta registrada para un periodo de dos años desde 2014-2015. En comparación, durante 2022 y 2023 la Unesco había contabilizado 158 asesinatos.

¿Por qué aumentó a 86% la impunidad por asesinatos de periodistas?

La Unesco advirtió que la impunidad mundial aumentó un punto porcentual, al pasar de 85% en 2024 a 86% en 2026, con lo que se interrumpió la tendencia de reducción registrada durante los últimos años.

Esto significa que únicamente 14% de los casos contabilizados desde 2006 se consideran resueltos, mientras que el resto permanece sin resolver, con investigaciones en curso o sin información suficiente sobre su situación judicial.

El organismo recordó que en 2012 la impunidad alcanzaba 95%, por lo que, aunque existe una mejora respecto a ese año, el repunte de 2026 representa un retroceso.

De acuerdo con los datos recopilados desde 2006, la Unesco reporta:

223 casos resueltos

1,013 casos en curso o sin resolver

321 casos sin información judicial actualizada

23 casos atribuidos a acciones de actores extranjeros

41 expedientes archivados judicialmente, tras agotarse las vías legales

El informe también señala una menor colaboración de los gobiernos para informar sobre las investigaciones. De 78 Estados consultados, 48 respondieron y 30 no enviaron respuesta, lo que dejó la tasa de participación en 62%, frente al 80% del periodo anterior.

¿En qué países asesinaron a más periodistas durante 2024 y 2025?

El Estado de Palestina encabezó los registros de asesinatos en ambos años, con al menos 30 casos en 2024 y 32 en 2025.

Durante 2024, los países con más asesinatos documentados fueron:

Estado de Palestina: al menos 30.

Pakistán: 9

Sudán: 8

México: 7

En 2025, las cifras más elevadas correspondieron a:

Estado de Palestina: al menos 32

México: 10

Yemen: 9

Ucrania: 8

Sudán: 6

En el caso de México, la Unesco documentó 17 asesinatos de periodistas entre 2024 y 2025, con un incremento de siete a 10 casos de un año a otro.

Por regiones, los Estados árabes concentraron 97 asesinatos, seguidos de América Latina y el Caribe, con 37; Asia y el Pacífico, con 34; Europa Central y Oriental, con 14; África, con seis, y Europa Occidental y América del Norte, con uno.

Las guerras concentran 67% de los asesinatos de periodistas

Los conflictos armados fueron uno de los principales factores detrás del aumento de asesinatos.

De las 189 víctimas registradas durante 2024 y 2025, 127 murieron en países que atravesaban conflictos armados, equivalentes al 67% del total.

Esta proporción aumentó considerablemente respecto al bienio 2022-2023, cuando los asesinatos en países en conflicto representaron 43%.

La Unesco también identificó una amenaza creciente: los ataques con drones.

En seis países afectados por conflictos, 50 periodistas habrían muerto por ataques con drones, equivalentes al 40% de los asesinatos registrados en países en guerra y al 26% del total mundial.

El riesgo no se limitó a las coberturas en campo. El informe documentó la muerte de 36 periodistas en espacios temporales de trabajo y alojamiento de medios en cuatro países afectados por conflictos. En uno de los ataques murieron nueve periodistas.

Además, 15 periodistas habrían sido asesinados mientras utilizaban chalecos que los identificaban como prensa o viajaban en vehículos claramente señalizados.

¿Qué coberturas ponen en mayor riesgo a los periodistas?

Aunque las guerras concentran la mayor cantidad de víctimas, la Unesco documentó asesinatos relacionados con distintas actividades periodísticas.

Entre las coberturas que realizaban los periodistas asesinados destacan:

Conflictos armados: 104 casos

Política general: 38 casos

Actividades criminales: 22 casos

Corrupción: 22 casos

Deportes, espectáculos y otras fuentes: 22 casos

El organismo también identificó tres asesinatos vinculados con coberturas sobre la defensa de la tierra, los recursos naturales y el medioambiente, además de un caso relacionado con elecciones locales.

La violencia también alcanzó los espacios cotidianos de trabajo: 17 periodistas fueron asesinados en sus centros laborales y 20 en sus viviendas.

Otros 33 murieron mientras viajaban en automóviles o motocicletas.

¿Qué revela el informe sobre las mujeres periodistas?

La Unesco contabilizó 14 mujeres periodistas asesinadas durante 2024 y 2025, equivalentes al 7% de las víctimas.

Aunque esta proporción fue la más baja registrada en más de una década, los conflictos armados continuaron representando un peligro importante: 13 de las 14 mujeres fueron asesinadas en países afectados por guerras.

El documento también advierte sobre los efectos de la violencia digital contra las mujeres periodistas.

Una encuesta realizada en 2025 por ONU Mujeres y el Centro Internacional para Periodistas, en colaboración con la UNESCO, encontró que 45% de las periodistas y trabajadoras de medios consultadas recurría a la autocensura, frente al 30% registrado en una encuesta similar de 2021.

Asimismo, la proporción de mujeres que reportaron haber sufrido violencia física como consecuencia del acoso en línea pasó de 20% en 2021 a 42% en 2025.

América Latina y el Caribe registra 78% de impunidad

El problema de la falta de justicia también afecta a América Latina y el Caribe.

De acuerdo con la Unesco, la impunidad regional aumentó a 78% en 2026, un punto porcentual más que en 2024.

La situación es todavía más grave en los Estados árabes, donde la impunidad alcanza 98%, la proporción más alta entre las regiones analizadas.

En Asia y el Pacífico se ubicó en 88%; África registró 83%; Europa Central y Oriental, 65%, y Europa Occidental y América del Norte, 50%.

Desde que comenzó su seguimiento sistemático en 2006, la Unesco ha documentado 1,641 asesinatos de periodistas, trabajadores de medios y productores de contenido periodístico en el mundo.

El informe muestra que, pese a los avances registrados durante algunos años, la falta de justicia sigue siendo uno de los principales problemas para garantizar la seguridad de quienes ejercen el periodismo.

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