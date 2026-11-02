Derrame de aguas negras afecta cultivos en Zacatecas

Denuncian derrame de aguas negras en Zacatecas. Foto: Omar Hernández

Campesinos de Zóquite, en Guadalupe, Zacatecas, denunciaron un derrame clandestino de aguas negras que ha inundado y contaminado al menos siete hectáreas de tierras agrícolas.

Responsabilizan al comisariado ejidal por abrir una zanja que habría desviado el cauce hacia sus parcelas

“Y aparte el comisariado está afectando las vías de comunicación a nuestras parcelas y debido a este cauce que le dieron a esta zanja que hicieron los compañeros del comisariado, pues ya nos destruyó los caminos, toda el agua está en mis propiedades”. Rodolfo Acuña, agricultor afectado

Denuncian que aguas negras amenazan con alcanzar zonas habitadas

El agua contaminada provocó la pérdida de cultivos, comprometiendo las cosechas y, por tanto, la economía familiar.

“Todas las aguas están llegando alrededor de siete hectáreas donde yo tengo sembrado, donde yo no puedo entrar, los caminos ya están deshechos debido a estas aguas corredizas”. Rodolfo Acuña, agricultor afectado

Las aguas negras continúan su avance y amenazan con alcanzar las zonas habitadas de la comunidad.

“Mis tierras están en el ejido de Zóquite, pero son las últimas colindando con Tacoaleche, ya con la comunidad, no con el ejido, con la comunidad de Tacoaleche.” Rodolfo Acuña, agricultor afectado

Los agricultores ya denunciaron formalmente la contaminación por aguas negras y solicitaron la intervención de Profepa y Conagua frenar el riesgo sanitario.

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