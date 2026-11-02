Roban ofrendas de Día de Muertos en Villa de Etla, Oaxaca; cámaras captan a los involucrados

Ofrendas de Día de Muertos en Oaxaca. Foto: Pexels

Las ofrendas colocadas para celebrar el Día de Muertos en la fachada de un colectivo comercial de la Villa de Etla, Oaxaca, fueron robadas por varias personas, entre ellas menores de edad, de acuerdo con videos de cámaras de seguridad difundidos en redes sociales.

Los objetos adornaban el establecimiento de “La Herencia del Sabor”, un colectivo que reúne a artistas plásticos y cocineras tradicionales.

Ni el pan de muerto se salvó. Cámaras de seguridad captaron varios robos en la fachada de “La Herencia del Sabor”, colectivo de artistas y cocineras tradicionales en Villa de Etla, Oaxaca. Entre el 29 y 30 de octubre, dos jóvenes se llevaron cuatro panes decorativos, mientras que… pic.twitter.com/nbOktQ8N6O — Uno TV (@UnoNoticias) November 2, 2026

Videos captan robo de panes y objetos de las ofrendas

Una de las grabaciones, registrada la noche del 29 de octubre, muestra a dos jóvenes que se acercan a la fachada y toman los panes que colgaban del arco principal de la decoración.

En otro video, captado durante la madrugada del 30 de octubre, aparecen dos menores de edad que caminan junto a un adulto. En las imágenes se observa que el hombre señala una botella que formaba parte del adorno y, presuntamente, indica a uno de los menores que la tome.

Una segunda cámara registró al adulto cuando sustrajo un utensilio de cocina utilizado por las integrantes del colectivo.

Los videos muestran distintos momentos en los que desaparecieron elementos de la decoración instalada para las celebraciones de Día de Muertos.

Cocinera tradicional lamenta el robo de las ofrendas

Teresita de Jesús García Canseco, cocinera tradicional, explicó que durante el primer incidente fueron robados cuatro panes que se utilizaban exclusivamente como adornos.

“Pues se robaron el primer día cuatro panes, estos panes, es un pan de ornato, sólo es harina y levadura, para que se viera bonitos y estuviera duro para el adorno”, relató.

Agregó que al día siguiente desaparecieron una botella pintada por una artesana dedicada a la joyería y una palita de madera que utilizan para preparar mole.

“Así que da risa, pero da dolor ver la situación que estamos viviendo”, expresó

Integrantes de La Herencia del Sabor compartieron las imágenes

Los integrantes de La Herencia del Sabor compartieron las imágenes para mostrar lo ocurrido y visibilizar el robo de los objetos que formaban parte de su decoración tradicional.

Hasta el momento, la información proporcionada no refiere si se presentó una denuncia formal ni si las personas que aparecen en los videos fueron identificadas por las autoridades.

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