Se incendia catrina durante concurso del Festival de Día de Muertos en La Paz

Se incendia catrina en desfile de La Paz. Foto: Pexels/ilustrativa

En Baja California Sur, durante el festival de Catrinas que organizó el Instituto Municipal de Cultura de La Paz, la vestimenta de una de las participantes se incendió.

Catrina se incendia en desfile de La Paz

El incendio ocurrió mientras la participante subía al escenario como parte del concurso que se realizaba en ese momento en La Paz. Fueron minutos de susto y angustia de los espectadores cuando vieron que el sombrero que formaba parte de su vestuario de catrina comenzó a envolverse en llamas.

Inmediatamente fue auxiliada por personal de Cultura Municipal, quienes la ayudaron a quitarse el sombrero en llamas y verificar que se encontraba bien.

¡Momentos de tensión en pleno Festival de #Catrinas! Una participante sufrió un incidente cuando su sombrero comenzó a incendiarse mientras subía al escenario durante un concurso organizado por el Instituto Municipal de Cultura de La Paz, #BajaCaliforniaSur. Personal del evento… pic.twitter.com/68yW436CCl — Uno TV (@UnoNoticias) November 2, 2026

La participante se encuentra bien

Afortunadamente el incidente no pasó a mayores y el espectáculo pudo continuar reuniendo alrededor de 3 mil espectadores y contando con 350 participantes.

Entre los principales atractivos del evento destacó la Marcha de Catrinas, que recorrió el malecón de La Paz, desde el parque Cuauhtémoc hasta el Kiosco, además de concursos de disfraces y presentaciones artísticas.

La celebración continuará este lunes 2 de noviembre, a partir de las 17:30 horas, con espectáculos de danza, música, exhibición de altares, artesanías y gastronomía tradicional mexicana.

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