Segundo depósito de la Tarjeta Rosa de Guanajuato; revisa en qué fechas caerá

Segundo depósito de la Tarjeta Rosa. Foto: Gobierno Guanajuato.

El Gobierno de Guanajuato dio a conocer cuáles podrían ser las fechas en que caería el segundo depósito del programa Tarjeta Rosa, el cual consistirá en un apoyo económico de 3 mil pesos para las beneficiarias.

Segundo depósito de la Tarjeta Rosa de Guanajuato

De acuerdo con medios locales, durante una visita a Acámbaro, la titular de la Secretaría del Nuevo Comienzo de Guanajuato, María del Rosario Corona Amador, informó que el segundo depósito del programa Tarjeta Rosa se llevará a cabo durante la última semana de este mes de noviembre de 2026.

¡Ojo! La funcionaria guanajuatense advirtió que esta segunda dispersión se realizará conforme al periodo en que se registraron las beneficiarias del apoyo económico y recibieron su tarjeta.

Se depositarán 3 mil pesos a las beneficiarias

Corona Amador agregó que este segundo depósito de la Tarjeta Rosa de Guanajuato consistirá en un apoyo económico de 3 mil pesos para quienes estén registradas al programa.

Además, explicó que quienes realizaron su inscripción en abril y mayo, y recibieron su primer depósito en el mes de julio, serán consideradas para esta nueva entrega.

Y agregó que aquellas que se incorporaron en el mes de julio y recibieron su tarjeta en agosto también recibirán el dinero conforme al calendario del programa.

Se contempla mantener el esquema bancarizado

Por otra parte, María del Rosario Corona Amador señaló que el gobierno de Guanajuato contempla mantener el esquema bancarizado del programa el próximo año, en 2027.

De esta manera, agregó, las beneficiarias que ya cuentan con su Tarjeta Rosa podrán seguir utilizando la misma, sin tener que acudir a recoger un nuevo plástico.

Finalmente, dijo que solamente las mujeres que se incorporen por primera vez al programa, recibirán una tarjeta.

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